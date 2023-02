Grammy 2023: Beyoncé lập kỷ lục giành nhiều kèn vàng nhất mọi thời đại

MC của lễ trao giải năm nay là diễn viên hài người Nam Phi Trevor Noah. Sự kiện năm nay sẽ tìm ra chủ nhân của chiếc kèn vàng danh giá ở 91 hạng mục đề cử, công nhận danh hiệu đối với các bản thu âm, sáng tác và nghệ sĩ xuất sắc của năm, tính từ ngày 1-10-2021 đến ngày 30-9-2022.

Nữ ca sĩ Beyoncé là nghệ sĩ đầu tiên của Grammy 2023 được vinh danh với 4 giải thưởng Bản ghi âm Dance/Electronic hay nhất với "Break My Soul"; Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất với "Plastic Off the Sofa" và Ca khúc R&B hay nhất với bài hát "Cuff It", Bản thu âm Dance/Electronic Dance hay nhất cho "Break My Soul", Beyoncé hiện sở hữu 32 giải Grammy, vượt qua kỷ lục do cố nhạc trưởng người Anh gốc Hungary - ông Georg Solti - nắm giữ suốt 26 năm qua (31 giải).

Nhà sản xuất âm nhạc Dr. Dre giành giải Global Impact Award (Ảnh hưởng toàn cầu). Giải này sẽ được đặt theo tên ông.

Sau khi lần lượt trượt 3 giải quan trọng trong đó có giải Album Vocal Pop xuất sắc về tay Harry Styles, Adele nhận kèn vàng Màn trình diễn Pop xuất sắc từ James Corden, cho ca khúc gây sốt "Easy on Me".

Nữ nghệ sĩ Bonnie Raitt, 74 tuổi, đã vượt hàng loạt tên tuổi nặng ký để thắng hạng mục quan trọng Ca khúc của năm với ca khúc "Just Like That".

Ở hạng mục Best song for social change (Bài hát xuất sắc cho sự thay đổi xã hội) Viện Hàn lâm đã chọn vinh danh ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Iran Shervin Hajipour trong số 130.000 bài dự thi. Hajipour là chủ nhân của ca khúc "Baraye" - ca khúc đã trở thành bài quốc ca cho các cuộc biểu tình đòi tự do và quyền của phụ nữ ở Iran.

Hạng mục Bản ghi âm của năm đã xướng tên Lizzo với ca khúc "About Damn Time".

Tại hạng mục Album nhạc Đồng quê xuất sắc nhất, giải thưởng đã gọi tên "A Beautiful Time" của Willie Nelson.

Nghệ sĩ mới xuất sắc của Grammy 2022, Olivia Rodrigo, đảm nhận vai trò trao giải cho Nghệ sĩ mới xuất sắc của năm nay - Samara Joy. Samara Joy sinh năm 1999, là ca sĩ nhạc jazz người Mỹ. Trước khi cầm trên tay kèn vàng Grammy, cô đã giành chiến thắng trong cuộc thi Giọng hát Jazz quốc tế Sarah Vaughan vào năm 2019 và được Jazz Times vinh danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc của năm 2021.

Trong khi đó, album "Harry's House" của Harry Styles đã giành chiến thắng ở hạng mục Album Vocal Pop xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Album của năm, Harry Styles đã vượt Adele, Beyoncé, ABBA và 6 ứng viên khác trong bảng đề cử để thắng hạng mục quan trọng này với album "Harry's House".

Trong khi đó, giải Album Rap xuất sắc nhất thuộc về cho Kendrick Lamar với "Mr. Morale & the Big Steppers". Trước đó, rapper này cũng đã giành chiến thắng ở hạng mục Trình diễn nhạc Rap xuất sắc nhất và Ca khúc nhạc Rap hay nhất với ca khúc "The Heart Part 5". Kendrick Lamar là nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử thứ hai (sau Beyoncé) tại sự kiện giải thưởng năm nay, với 8 đề cử.

Bad Bunny thắng giải Album Latin hay nhất cho sản phẩm mở màn chương trình Grammy năm nay, với "Un Verano Sin Ti".

Bộ đôi Sam Smith và Kim Petras đánh bại Post Malone - Doja Cat, Coldplay - BTS, Camila Cabello - Ed Sheeran, để mang về kèn vàng tại hạng mục Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc.

Trong năm 2022, ca khúc "Unholy" với giai điệu bắt tai của Sam Smith và Kim Petras đã khuấy động thị trường âm nhạc toàn cầu, lọt vào top 10 bảng xếp hạng ở Đức, Bỉ, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Indonesia và top 20 ở Italy.

Kim Petras là nữ nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên trong lịch sử thắng giải Grammy. Trên sân khấu, ngoài người cộng sự Sam Smith, Petras đã gửi lời cảm ơn tới 3 huyền thoại âm nhạc đã truyền cảm hứng cho cô, trong đó có Madonna. Trong khi đó, Sam Smith cũng thuộc cộng đồng LGBT, anh công khai là người đồng giới từ năm 2015.

Trước khi chính thức khai màn lễ trao giải Grammy 2023, Ban tổ chức cũng đã công bố sớm chủ nhân một số hạng mục.

Taylor Swift thắng giải Video ca nhạc hay nhất với phim ca nhạc ngắn "All Too Well". Sản phẩm do cô đạo diễn, được lấy cảm hứng từ chuyện tình giữa nữ ca sĩ và Jake Gyllenhaal cách đây 10 năm.

Trong khi đó, giải Sách nói hay nhất thuộc về hồi ký "Finding Me" của diễn viên - nhà sản xuất Viola Davis. Theo NBC News, thành tích này giúp Davis trở thành người phụ nữ da màu thứ 3 giành cả 4 giải thưởng lớn gồm: Emmy, Grammy, Oscar, and Tony Awards (EGOT), sau Saba Hamedy và Char Adams.