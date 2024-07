Gửi niềm tiếc thương đến Tổng Bí thư, từ xã đảo duy nhất của TPHCM

Ngày 24-7, tại hội trường Đồn Biên phòng Thạnh An, Bộ đội Biên phòng TPHCM có thêm một cuốn sổ, một cây bút. Từ đây, cuốn sổ tay in hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là nơi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đóng chân trên xã đảo duy nhất của TPHCM gửi gắm tình cảm, niềm tiếc thương, tri ân thành kính…

Đây cũng là nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tri ân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, diễn ra trong điều kiện đơn vị trực 100% quân số, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển trong những ngày Quốc tang.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An trong buổi sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tri ân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

Đầu cuốn sổ tay, Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh An viết: “Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An đều xúc động, tiếc thương vô hạn. Qua gần 3 nhiệm kỳ giữ chức vụ người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời là một tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…”.

Tay đồng chí chính trị viên thỉnh thoảng phải dừng viết vì những xúc động khi nhắc nhớ về Tổng Bí thư đáng kính. Trên cương vị là người chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị tại đơn vị và cũng là lực lượng giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu đã không ngừng học tập phẩm chất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các mặt công tác: “Tôi vẫn luôn nhớ những lời căn dặn ruột gan của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta, đó là “Người cán bộ dù ở cương vị nào cũng đều phải là người công bộc của dân, đầy tớ của dân”, do đó, tôi luôn ghi nhớ, làm bất cứ việc gì đều phải nghĩ đến lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân”.

Đồng chí chính trị viên cũng đã thể hiện quyết tâm của mình, cùng với tập thể cấp ủy, Ban Chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An sẽ không ngừng phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", người chiến sĩ mang quân hàm xanh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Những trang viết đầy xúc động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An

Đối với Trung tá Lê Việt Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thạnh An, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là vị lãnh đạo với lý tưởng cao đẹp và tình yêu máu thịt đối với nhân dân, đất nước.

“Với quyết tâm biến đau thương thành hành động, tôi cùng với cấp ủy, Ban Chỉ huy và tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ về mọi mặt, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt bác”, Trung tá Lê Việt Hải viết trong sổ tay.

Trung tá Lê Việt Hải viết trong sổ tay

Cứng rắn, mạnh mẽ trong công tác, nhưng Trung úy Trần Tiến Huy, Đội trưởng Trinh sát Đồn Biên phòng Thạnh An, đã rưng rưng khi viết những dòng tâm thư: Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Đến những năm tháng cuối đời, Tổng Bí thư vẫn làm việc không ngừng nghỉ, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Những cống hiến, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư cho sự nghiệp xây dựng đất nước là “di sản trường tồn”.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An viết sổ tay tưởng nhớ Tổng Bí thư

Thay mặt thế hệ sĩ quan trẻ Bộ đội biên phòng TPHCM nói chung, sĩ quan của Đồn Biên phòng Thạnh An nói riêng, Trung úy Trần Tiến Huy hứa tiếp tục học tập tấm gương, phẩm chất cao quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuối thư, Trung úy Trần Tiến Huy nắn nót viết vào sổ tay hai câu thơ từ nơi xã đảo: “Bác ơi mong bác yên lòng/ Cháu con tiễn bác một vòng trời Nam”. Kính bác ngàn thu yên giấc…

Cuốn sổ tay vẫn luôn đặt ở đó, để cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An gửi gắm tình cảm của mình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng lời hứa quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

THU HOÀI