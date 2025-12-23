Xã hội

Hà Nội: Cháy lớn ở chợ Xanh

SGGPO

Rạng sáng 23-12, ngọn lửa bùng phát lớn tại một ki-ốt trong chợ Xanh trên đường Trần Nguyên Đán (phường Phương Liệt) khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội: Cháy lớn ở chợ Xanh

Công an TP Hà Nội sáng cùng ngày cho biết, vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 34 phút. Tiếp nhận thông tin, Trung tâm chỉ huy đã điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Ảnh màn hình 2025-12-23 lúc 07.20.52.png
Vụ cháy nhìn từ trên cao

Khi đó, đám cháy đã bùng phát lớn, có khả năng lan nhanh sang các ki-ốt và nhà dân lân cận. Cùng với đó, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ hiện trường vụ cháy.

46295e6d-4575-424d-8923-574f1db45ca5.jpeg
Hiện trường vụ cháy

Lực lượng chữa cháy đã triển khai nhiều hướng để chống cháy lan. Chính quyền địa phương cũng dùng máy xúc mở lối cho lực lượng chữa cháy tiếp cận sâu hiện trường.

Ảnh chữa cháy.jpg
Lực lượng chữa cháy tiếp cận sâu khu vực xảy ra cháy

Đến hơn 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt; tổ công tác tiếp tục phun nước dập tàn đề phòng cháy trở lại.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân của vụ cháy đang được thống kê, điều tra làm rõ.

Khu chợ xảy ra cháy rộng hơn 2.800m2 với hơn 100 ki-ốt.

Tin liên quan
GIA KHÁNH

Từ khóa

Ki-ốt Công an TP Hà Nội Lan nhanh Chống cháy Máy xúc Xe cứu hỏa Đám cháy Chữa cháy Tiếng nổ Cháy chợ Xanh đường Trần Nguyên Đán Phương Liệt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn