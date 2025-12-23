Hà Nội: Cháy lớn ở chợ Xanh

Rạng sáng 23-12, ngọn lửa bùng phát lớn tại một ki-ốt trong chợ Xanh trên đường Trần Nguyên Đán (phường Phương Liệt) khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Công an TP Hà Nội sáng cùng ngày cho biết, vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 34 phút. Tiếp nhận thông tin, Trung tâm chỉ huy đã điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Vụ cháy nhìn từ trên cao

Khi đó, đám cháy đã bùng phát lớn, có khả năng lan nhanh sang các ki-ốt và nhà dân lân cận. Cùng với đó, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy

Lực lượng chữa cháy đã triển khai nhiều hướng để chống cháy lan. Chính quyền địa phương cũng dùng máy xúc mở lối cho lực lượng chữa cháy tiếp cận sâu hiện trường.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận sâu khu vực xảy ra cháy

Đến hơn 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt; tổ công tác tiếp tục phun nước dập tàn đề phòng cháy trở lại.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân của vụ cháy đang được thống kê, điều tra làm rõ.

Khu chợ xảy ra cháy rộng hơn 2.800m2 với hơn 100 ki-ốt.

GIA KHÁNH