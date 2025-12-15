Khống chế thành công đám cháy công ty gỗ tại phường Tân Hiệp

Sáng 15-12, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đã phối hợp các lực lượng khống chế đám cháy tại một công ty gỗ trên địa bàn phường Tân Hiệp (TPHCM).

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, lực lượng chức năng phường Tân Hiệp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đám cháy vào rạng sáng 15-12 tại một công ty gỗ thuộc phường Tân Hiệp

Vụ cháy xảy ra lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày. Người dân đã sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do diện tích lớn, cùng với việc ngọn lửa bùng lên quá dữ dội nên việc khống chế đám cháy không thành. Đám cháy bùng phát mạnh, lan nhanh, khói đen bốc lên cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, Đội PCCC chuyên ngành KCN Nam Tân Uyên cùng xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Các lực lượng phối hợp công an, quân sự, an ninh cơ sở phường Tân Hiệp nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy.

Các lực lượng có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy

Công ty xảy ra cháy chuyên gia công gỗ, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. Ghi nhận ban đầu, đám cháy lan nhanh tại khu vực xưởng sản xuất với diện tích khoảng 1500m². Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

Clip: Hiện trường vụ cháy tại Công ty Itree Funiture

TÂM TRANG