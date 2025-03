Hà Nội giảm bớt nồm ẩm

Hôm nay, 5-3, nhiệt độ Hà Nội ở mức 23-24 độ C, nhưng từ ngày mai 6-3, nhiệt độ sẽ quay trở lại chỉ còn 15-16 độ C, trời rét trở lại.

Ghi nhận của PV Báo SGGP, ngày 5-3, thời tiết tại Hà Nội và miền Bắc đã thay đổi tích cực. Gió mùa Đông Bắc đã giúp giảm bớt tình trạng nồm ẩm so với những ngày trước đó, khiến nhà cửa khô ráo hơn sau nhiều ngày ẩm ướt, “đổ mồ hôi”. Tuy nhiên, trời vẫn thiếu nắng và có mưa nhỏ rải rác, đặc biệt vào đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - Thủy văn quốc gia, đến chiều 5-3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc của Bắc bộ.

Dự báo, đêm 5-3, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ.

Từ gần sáng và ngày 6-3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, khu vực Tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Trong đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm 5-3, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Riêng vùng núi và trung du Đông Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ khoảng đêm 6-3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng - Thủy văn quốc gia dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến 14-17 độ C; Quảng Bình đến Huế phổ biến 16-19 độ C.