Xã hội

Hà Nội: Kịp thời cứu 3 người trong vụ cháy nhà dân ở Hà Đông

SGGPO

Tối 15-9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời cứu được 1 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân 4 tầng tại đường Nguyễn Viết Xuân, quận Hà Đông.

Vụ cháy bùng phát lúc 22 giờ 12, tại căn nhà hình ống rộng khoảng 40m², mặt tiền hẹp. Lửa phát sinh từ tầng 1, nhanh chóng lan theo cầu thang bộ, tạo nhiều khói khí độc bao trùm toàn bộ các tầng, khiến người trong nhà không thể thoát ra ngoài.

hiện trường.jpg
Lực lượng chức năng đưa người mắc kẹt ra ngoài

Ngay khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và số 15, triển khai 4 xe cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

nạn nhân.jpg
Trong vụ cháy, 1 người lớn và 2 trẻ nhỏ bị mắc kẹt được kịp thời đưa ra ngoài

Lực lượng chức năng phá cửa cuốn, đồng thời sử dụng bình dưỡng khí tiếp cận các tầng trên để tìm kiếm, giải cứu nạn nhân; một mũi khác dập lửa, chống cháy lan. Đến gần 22 giờ 30, đám cháy được khống chế. Ba nạn nhân, gồm 1 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ (sinh năm 2019 và 2022), được đưa ra an toàn.

ngôi nhà.jpg
Hiện trường ngôi nhà bị cháy

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Cháy nhà dân khiến 3 người mắc kẹt Đưa 3 người mắc kẹt trong vụ cháy ra ngoài phường Hà Đông Cháy nhà Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn