Hà Nội: Kịp thời cứu 3 người trong vụ cháy nhà dân ở Hà Đông

Tối 15-9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời cứu được 1 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân 4 tầng tại đường Nguyễn Viết Xuân, quận Hà Đông.

Vụ cháy bùng phát lúc 22 giờ 12, tại căn nhà hình ống rộng khoảng 40m², mặt tiền hẹp. Lửa phát sinh từ tầng 1, nhanh chóng lan theo cầu thang bộ, tạo nhiều khói khí độc bao trùm toàn bộ các tầng, khiến người trong nhà không thể thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng đưa người mắc kẹt ra ngoài

Ngay khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và số 15, triển khai 4 xe cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Trong vụ cháy, 1 người lớn và 2 trẻ nhỏ bị mắc kẹt được kịp thời đưa ra ngoài

Lực lượng chức năng phá cửa cuốn, đồng thời sử dụng bình dưỡng khí tiếp cận các tầng trên để tìm kiếm, giải cứu nạn nhân; một mũi khác dập lửa, chống cháy lan. Đến gần 22 giờ 30, đám cháy được khống chế. Ba nạn nhân, gồm 1 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ (sinh năm 2019 và 2022), được đưa ra an toàn.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

ĐỖ TRUNG