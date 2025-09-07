Cơ quan công an thông tin nguyên nhân vụ cháy tại chân cầu Vĩnh Tuy

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại bãi giữ xe thuộc khu vực trụ T2, cầu Vĩnh Tuy, tối 7-9, Công an TP Hà Nội đã có những thông tin về kết quả điều tra ban đầu.

Theo cơ quan công an, lúc 13 giờ 2 phút ngày 30-8, sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã xuất 2 xe chỉ huy và 1 xe tải; đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, khu vực 7, khu vực 9, khu vực 12 xuất nhiều xe chữa cháy tới hiện trường.

Đến 13 giờ 45 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Diện tích đám cháy khoảng 300m2, hơn 500 xe máy các loại bị cháy.

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi dập tắt đám cháy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera quanh khu vực bãi xe để làm rõ vụ cháy; đồng thời trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường, giám định nguyên nhân, điểm xuất phát cháy.

Trên cơ sở đó, kết quả ban đầu xác định nguyên nhân cháy loại trừ do con người tác động. Hiện Viện Khoa học hình sự đang tiến hành giám định để đưa ra kết luận chính xác…

Hiện nay, cơ quan công an đang phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá ảnh hưởng do vụ cháy gây ra đối với phần trụ cầu, dầm cầu Vĩnh Tuy, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cầu; giám định chất lượng bê tông, cốt thép… để đánh giá ảnh hưởng, đưa ra khuyến cáo liên quan.

ĐỖ TRUNG