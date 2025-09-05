TPHCM hướng đến hệ thống cảnh báo cháy sớm, giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình chủ động rà soát hệ thống báo cháy hiện có, nhanh chóng lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin theo đúng quy định.

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) số 55/2024/QH15 và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC-CNCH, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 đã bổ sung nhiều quy định quan trọng. Trong đó, yêu cầu triển khai hệ thống thông tin, cảnh báo và truyền tin báo cháy phục vụ công tác PCCC-CNCH, được coi là giải pháp cốt lõi nhằm phát hiện sớm, truyền tin kịp thời, nâng cao hiệu quả ứng phó với nguy cơ cháy, nổ tại các đô thị lớn, đặc biệt là TPHCM.

Triển khai hệ thống thông tin, cảnh báo cháy sớm và truyền tin phòng cháy chữa cháy

Hệ thống thông tin, cảnh báo và truyền tin PCCC là tổ hợp thiết bị, phần mềm và giải pháp công nghệ giúp phát hiện sớm khói, lửa, nhiệt độ bất thường; phát cảnh báo tại chỗ, đồng thời truyền tín hiệu tức thời đến trung tâm chỉ huy PCCC. Việc áp dụng đồng bộ tại tòa nhà, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần xử lý sự cố ngay từ giai đoạn đầu, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Phạm vi áp dụng không chỉ dừng ở các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC-CNCH như: doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, chung cư, khách sạn hay trung tâm thương mại… mà còn mở rộng đến từng hộ gia đình tại TPHCM (theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Luật PCCC-CNCH). Quy định mới đã phân định rõ ràng trách nhiệm của cả tổ chức, lẫn cá nhân; mặt khác, chuyển việc lắp đặt hệ thống cảnh báo và truyền tin từ tính chất tự nguyện sang yêu cầu pháp lý bắt buộc đối với các hộ dân.

Các hệ thống cảnh báo và truyền tin báo cháy hiện nay vận hành trên nền tảng công nghệ số, với khả năng kết nối trực tiếp về Trung tâm thông tin chỉ huy của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM. Nhờ đó, hệ thống cảnh báo và truyền tin báo cháy mang lại nhiều lợi thế vượt trội.

Một số lợi ích như: phát hiện sớm - truyền tin tức thì; định vị chính xác vị trí cháy; chủ cơ sở, quản lý tòa nhà hoặc hộ gia đình có thể kiểm tra, theo dõi tình trạng thiết bị thường xuyên, bảo đảm hệ thống luôn hoạt động ổn định; dữ liệu được lưu trữ, cập nhật đồng bộ, hỗ trợ phân tích, dự báo nguy cơ và nâng cao chất lượng điều hành.

Hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo tại chỗ bằng các thiết bị âm thanh, ánh sáng hoặc cảnh báo từ xa qua ứng dụng di động, tin nhắn SMS, giúp người dân nhận biết và kịp thời sơ tán, xử lý bước đầu, giúp cơ quan chức năng chủ động theo dõi tình trạng xử lý cháy và điều động ứng cứu kịp thời, hiệu quả. Hệ thống cung cấp tính năng chỉ đường đến đúng điểm xảy ra sự cố, giúp cơ quan chức năng rút ngắn thời gian ứng cứu.

Triển khai hệ thống là bước tiến quan trọng trong phòng ngừa cháy nổ, phù hợp với xu thế xây dựng đô thị thông minh, an toàn. Đây vừa là nghĩa vụ pháp lý, vừa là trách nhiệm cộng đồng của mỗi tổ chức, cá nhân. Thực hiện nghiêm túc quy định này sẽ giúp TPHCM từng bước xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, chủ động, góp phần phát triển đô thị văn minh và bền vững.

