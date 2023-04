Hà Nội mưa lạnh, TPHCM nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc bộ. Ở Bắc vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5.

Ngày và đêm 25-4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ. Từ ngày 25 đến 26-4, các khu vực này trời chuyển mát, riêng Đông Bắc bộ ngày 25-4 trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc bộ phổ biến 19-22oC, vùng núi phía Bắc phổ biến 17-19oC, có nơi dưới 17oC.

Còn theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng - thủy văn, ngày 25-4, Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa rào; Đông Hà (Quảng Trị) và TP Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào; Đà Nẵng ngày nắng, đêm không mưa; Quy Nhơn ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; Đà Lạt ngày nắng, đêm không mưa; còn TPHCM ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ 28-36oC.