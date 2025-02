Hà Nội sau sắp xếp vẫn giữ nguyên 7.940 công chức cấp huyện và 117.555 viên chức hưởng lương ngân sách

Theo nghị quyết được thông qua, biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên gồm 7.940 chỉ tiêu (giữ nguyên). Biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm 117.555 chỉ tiêu (giữ nguyên). Cán bộ phường 1.056 chỉ tiêu; công chức phường 2.625 chỉ tiêu; cán bộ, công chức xã, thị trấn 8.632 chỉ tiêu; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã 8.065 chỉ tiêu.

Trước đó, trình bày tờ trình về nội dung này, ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo Chính phủ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ và các văn bản của Thành ủy Hà Nội về phương án sắp xếp các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Hà Nội, thành phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập 16 sở và cơ quan tương đương sở thành 8 cơ quan, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đối với 9 cơ quan, đơn vị, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của 9 chi cục, kết thúc hoạt động của 1 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP Hà Nội.

TP Hà Nội cũng đã triển khai việc thành lập các chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công trên cơ sở kế thừa, sắp xếp lại bộ phận "một cửa" của UBND cấp huyện hiện nay (thực hiện giai đoạn 2 đề án thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố).

Để đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị mới sau sắp xếp, sáp nhập và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, việc điều chỉnh biên chế công chức, viên chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động khối chính quyền TP Hà Nội là cần thiết, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị mới kịp thời triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ một cách hiệu quả, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của thành phố giao.

Do đó, biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên gồm 7.940 chỉ tiêu (giữ nguyên), trong đó, chỉ tiêu biên chế phân bổ cho các cơ quan, đơn vị là 7.918 chỉ tiêu (tăng 54 chỉ tiêu so với số được giao); chỉ tiêu biên chế dự phòng gồm 22 chỉ tiêu (giảm 54 chỉ tiêu so với số được giao).

Tờ trình của UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ, tổng biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động của TP Hà Nội sau sắp xếp như sau: biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm 117.555 chỉ tiêu (giữ nguyên). Trong đó, chỉ tiêu biên chế phân bổ 117.287 chỉ tiêu (tăng 12 chỉ tiêu so với số được giao); chỉ tiêu biên chế dự phòng 268 chỉ tiêu (giảm 12 chỉ tiêu so với số được giao).

Thẩm tra tờ trình tại kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội nhận thấy, các nguyên tắc và tiêu chí phân bổ đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước về vị trí việc làm và đảm bảo sự phù hợp với thực trạng và nhu cầu sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Các nội dung trong dự thảo nghị quyết đã đảm bảo tính thống nhất với các quy định của pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, các quy định về cơ cấu vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

