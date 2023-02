Hà Nội sẽ giải cứu karaoke hết cảnh “cửa đóng then cài”

Trong đơn kiến nghị, các chủ quán, chủ đầu tư ngành dịch vụ “nhạy cảm” này cho rằng, trong hơn 3 năm qua do ảnh hưởng dịch Covid-19 cũng như chấp hành kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) nên các cơ sở đã phải thường xuyên hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động.

Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ, công ăn việc làm của hàng ngàn người, thậm chí nhiều cơ sở có nguy cơ phá sản do đã đầu tư rất nhiều nhưng phần lớn thời gian phải đóng cửa.

Một số chủ quán karaoke cho biết, sau các vụ hỏa hoạn lớn, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong thời gian vừa qua, các cơ sở kinh doanh đã ý thức hơn đối với công tác đảm bảo an toàn PCCC và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau đợt kiểm tra về an toàn PCCC năm 2022, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke vẫn bị tạm đình chỉ hoạt động.

Trong khi đó, đa số quán karaoke đều đầu tư trang trí, âm thanh, ánh sáng, loa đài hết từ 300-500 triệu đồng/phòng hát nên khi bị đình chỉ, dừng hoạt động thì rất lãng phí và gây khó khăn với các chủ đầu tư, nhất là những cơ sở thuê nhà và vay ngân hàng đầu tư kinh doanh.

Theo UBND TP Hà Nội, trên địa bàn Hà Nội có hơn 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Trong đó, 733 cơ sở do cơ quan công an quản lý, 805 cơ sở do UBND cấp xã quản lý. Sau đợt tổng kiểm tra từ tháng 10-2022 cho tới nay, lực lượng chức năng ra quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động hơn 1.100 quán karaoke, bar, vũ trường không đảm bảo các quy định PCCC.

Công an TP Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, đánh giá các điều kiện PCCC đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn cho thấy, các tồn tại, vi phạm về PCCC chủ yếu liên quan đến giao thông, nguồn nước, bậc chịu lửa, khoảng cách PCCC, lối thoát nạn, ngăn cháy lan, trang bị hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật có liên quan đến PCCC.

Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội đã có cuộc họp với một số đơn vị, ban ngành chức năng để đánh giá thực trạng công tác PCCC và bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan công tác PCCC của các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, tới đây lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội sẽ khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp cụ thể để các doanh nghiệp, cơ sở karaoke có thể tháo gỡ, khắc phục những tồn tại vi phạm về PCCC. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục để được đưa công trình vào hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.