Hà Nội thu xếp nơi tránh mưa, tránh nắng cho nhân dân xem diễu binh, diễu hành

Người dân xem diễu binh, diễu hành ngày 25-8. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng ứng trực thường xuyên, có lãnh đạo chủ trì chịu trách nhiệm bảo đảm xử lý sáng tạo, hiệu quả, kịp thời các tình huống, nhất là các vấn đề phức tạp phát sinh. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối an ninh, trật tự; gây mất trật tự, an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân, nhất là nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm trên phạm vi toàn quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên các nền tảng mạng xã hội.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kỷ niệm gây rối làm mất an ninh trật tự, an ninh, an toàn, an dân. Các tổ y tế ứng trực cấp cứu tại tất cả các địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương bảo đảm công tác y tế trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm; huy động các cơ sở y tế, bố trí, sắp xếp lực lượng cán bộ, nhân viên y tế hợp lý để tổ chức các tổ y tế ứng trực cấp cứu trong suốt thời gian và tại tất cả các địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm; bảo đảm đủ thuốc, vật tư, thiết bị, xe cứu thương; chỉ đạo một số cơ sở khám, chữa bệnh sẵn sàng giường bệnh cho các tình huống, đặc biệt trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm bố trí đủ nhà vệ sinh, nơi thu gom rác và gia tăng công suất vệ sinh, tạo nên một không gian sạch sẽ, an toàn và văn minh trong dịp lễ; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường. Đặc biệt, UBND TP Hà Nội cần thu xếp nơi nghỉ mát, tránh mưa, tránh nắng cho nhân dân khi đến các nơi công cộng, phục vụ miễn phí bánh mì, nước uống, ô dù...

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi đồng bào cả nước chung tay góp sức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cháy nổ, vệ sinh, môi trường... không để xảy ra chen lấn xô đẩy; đảm bảo có những ngày vui an toàn trọn vẹn nhân Tết Độc lập của dân tộc.

LÂM NGUYÊN