Mãn nhãn với buổi tổng hợp luyện A80 trên Quảng trường Ba Đình

Tối 24-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra cuộc tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80). Đây là lần tổng hợp luyện thứ 2 trên Quảng trường Ba Đình.

Đúng 20 giờ, chương trình bắt đầu. Tham dự, kiểm tra và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Cuộc tổng hợp luyện có sự tham gia của 4 khối nghi trượng; 43 khối lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối quân đội, 17 khối công an); các đoàn quân đội nước ngoài gồm Lào, Campuchia và Nga; 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; cùng 13 khối quần chúng như: nông dân, đại đoàn kết các dân tộc, đại diện 54 dân tộc, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, công nhân, báo chí cách mạng, trí thức, doanh nhân, phụ nữ, kiều bào, thanh niên, văn hóa - thể thao. Ngoài ra, còn có các khối tiêu binh, 18 khối lực lượng vũ trang và 11 khối quần chúng đứng đối diện khán đài A và dọc hai bên Quảng trường.

Chương trình gồm các phần: rước đuốc truyền thống, diễu binh - diễu hành theo đội hình khối nghi trượng, lực lượng vũ trang, xe pháo quân sự, khối quần chúng và kết thúc bằng màn nghệ thuật quy mô lớn do hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn.

Sau khi đi qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành tiếp tục tiến qua nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô trong sự cổ vũ, hò reo của đông đảo người dân, trước khi trở về vị trí tập kết. Để phục vụ tổng hợp luyện, Công an TP Hà Nội đã tổ chức phân luồng, hướng đi cho các phương tiện giao thông từ 12 giờ 30 ngày 24-8 đến 2 giờ ngày 25-8.

