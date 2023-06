Hà Nội và La Habana tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng

Ngày 9-6, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana (Cuba) do đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar, Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Habana làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam và Thủ đô Hà Nội luôn theo dõi, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà đất nước và nhân dân Cuba đang phải đối mặt do hậu quả của cấm vận và thiên tai gây ra. Thủ đô Hà Nội mong muốn mở rộng, phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Thủ đô La Habana và đặc biệt là tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng. Đề nghị, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, hai Thủ đô trên các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, thương mại, văn hóa, giáo dục; đồng thời, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh học, dược phẩm.

Đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar bày tỏ đặc biệt vui mừng và ấn tượng khi dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana thăm làm việc tại Việt Nam và Thủ đô Hà Nội; khâm phục truyền thống lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc của dân tộc Việt Nam và những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Đồng thời khẳng định Cuba và Thủ đô La Habana sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam, của Hà Nội đầu tư vào Cuba; nhất trí hai bên cần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Sau hội đàm, đồng chí Đinh Tiến Dũng và đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana giai đoạn 2023-2028; ký kết Biên bản thỏa thuận giao và nhận tượng trưng món quà 2.000 tấn gạo của Thủ đô Hà Nội tặng Thủ đô La Habana.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana (Cuba), do đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar, Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Habana làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương.