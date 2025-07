TPHCM sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ

Sáng 15-7, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, tiếp ông Daniel Kritenbrink, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn The Asia Group, cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị tiếp ông Daniel Kritenbrink, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn The Asia Group. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những đóng góp của ông Daniel Kritenbrink trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, nhất là trong giai đoạn hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, sau 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, hợp tác song phương ngày càng phát triển sâu rộng.

Riêng năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TPHCM và Hoa Kỳ đạt hơn 10,7 tỷ USD, tăng 42% so với năm 2023, đóng góp tích cực vào tổng thương mại song phương giữa hai quốc gia. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, với mong muốn đóng góp vào quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ, TPHCM luôn chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư Hoa Kỳ hợp tác hiệu quả và lâu dài tại thành phố.

Về định hướng phát triển TPHCM, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ, TPHCM vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mở rộng địa giới hành chính với việc sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; hướng đến xây dựng siêu đô thị năng động, hiện đại. Trong bối cảnh mới, TPHCM mong muốn đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư từ Hoa Kỳ.

Trao đổi về kế hoạch hợp tác, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề xuất các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm xúc tiến xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, hợp tác công nghệ cao, đô thị thông minh, hạ tầng và chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng sạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đánh giá cao định hướng phát triển của TPHCM, ông Daniel Kritenbrink khẳng định, The Asia Group sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với Chính phủ, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư hiệu quả giữa hai bên. Bày tỏ mong muốn được đồng hành lâu dài với TPHCM, ông Daniel Kritenbrink cho biết, với quy mô hoạt động của The Asia Group tại khu vực châu Á, The Asia Group sẽ là cầu nối giữa các tập đoàn quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn Hoa Kỳ, đến đầu tư tại Việt Nam và ngược lại.

