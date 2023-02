Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 31kg ma túy

Chiều 23-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bolikhămxay (Lào) bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 31kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.