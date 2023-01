Hà Tĩnh: Bắt giữ “nữ quái” tàng trữ 2.600 viên ma túy tổng hợp

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Hoàng Thị Thanh Xuân có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Chiều 7-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Đức Thọ bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Thanh Xuân (48 tuổi, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2.600 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Hoàng Thị Thanh Xuân có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Sau một thời gian theo dõi, công an phát hiện Xuân thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhiều đối tượng ma túy tại địa bàn huyện Đức Thọ, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An).

Cùng với các thông tin, tài liệu thu thập được, công an đã có đủ căn cứ xác định Hoàng Thị Thanh Xuân chính là đối tượng thường xuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng mua bán lẻ trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với đối tượng này.

Đến 7 giờ 30 phút ngày 6-1, tại khu vực trước cổng Trường Mầm non thị trấn Đức Thọ (tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp Công an huyện Đức Thọ phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Thanh Xuân đang có hành vi tàng trữ trái phép 2.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Tiến hành khám xét chỗ ở của Hoàng Thị Thanh Xuân, lực lượng chức năng thu giữ thêm 600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Thanh Xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xuân thường xuyên mua ma túy từ Nghệ An về bán cho các con nghiện ở các địa bàn nói trên.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.