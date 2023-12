Hà Tĩnh: Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Ngày 20-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề trái phép.