Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp điện thoại

Chiều 29-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Đức Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Sáng (SN 1993) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1970), cùng trú tỉnh Nghệ An, về hành vi “Trộm cắp tài sản”.