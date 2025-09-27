Hải quân, biên phòng tổng lực tham gia ứng phó bão số 10

Chiều 27-9, Đoàn công tác của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi do Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, làm trưởng đoàn, kiểm tra phòng chống thiên tai, ứng phó bão số 10.

Tại cảng cá Tịnh Hòa (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đoàn trực tiếp kiểm tra việc neo trú tàu thuyền. Đến chiều 27-9, đã có gần 300 tàu cá vào neo đậu an toàn.

Đoàn công tác kiểm tra neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Tịnh Hòa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo thống kê, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 6.422 tàu cá, trong đó 324 tàu với hơn 3.800 lao động vẫn đang hoạt động trên các vùng biển; 26 tàu còn trong khu vực nguy hiểm của bão nhưng đã và đang di chuyển để tránh trú.

Phần lớn tàu cá còn lại đã cập các bến neo đậu, riêng tại các cảng, bến trong tỉnh hiện có 961 chiếc tàu đang neo trú.

Toàn bộ chủ tàu, thuyền trưởng đã được thông báo về diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Biên phòng kiểm tra việc neo đậu tàu cá ở cảng cá Tịnh Hòa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Để ứng phó với bão số 10, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi trong những ngày qua đã bám, nắm tình hình thời tiết, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5; trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh ban hành công điện khẩn vào ngày 26-9 để chủ động triển khai phương án ứng phó bão số 10”.

Hướng dẫn sắp xếp tàu cá khi neo đậu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các sở, ngành, địa phương đã có phương án ứng phó, trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân khẩn trương đưa phương tiện vào nơi neo trú an toàn.

Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó bão số 10. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, từ 17 giờ ngày 27-9, tỉnh Quảng Ngãi cấm tất cả các loại tàu, thuyền ra khơi, bao gồm phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn, tuyến đảo Lớn – đảo Bé và ngược lại, cho đến khi thời tiết ổn định.

Các tàu đã vào bờ phải tuân thủ nghiêm chỉ đạo của chính quyền và lực lượng chức năng, không để người ở lại trên tàu khi bão đổ bộ nhằm tránh thiệt hại về người.

Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp các sở, ngành tổ chức kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, đồng thời chú trọng phòng chống cháy nổ khi các tàu tập trung neo đậu, sắp xếp phương tiện gọn gàng, an toàn.

Đối với các xã ven biển, các vùng trọng điểm nguy cơ sạt lở, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra, đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Kiểm tra việc neo đậu bên trong cảng cá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Các lực lượng chức năng đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão, phối hợp chặt chẽ giữa Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương. Khi tàu vào cảng, ban quản lý cảng sẽ hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn. Đồng thời cập nhật liên tục các chỉ dẫn về tránh trú bão của bộ”.

Tại cảng cá Tịnh Hòa, gần 300 tàu đã cập cảng an toàn và ban quản lý cảng yêu cầu các tàu kiểm tra hệ thống điện, phòng chống cháy nổ, công tác vệ sinh môi trường và vận động ngư dân không ở lại trên tàu khi bão vào.

Tàu di chuyển vào chỗ neo đậu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại Đồn Biên phòng Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn) cũng đã triển khai lực lượng, phương tiện thông báo bão, cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương kiểm đếm, hỗ trợ ngư dân vào bến neo buộc phương tiện trước khi bão số 10 tiến gần đến vùng biển đảo Lý Sơn.

Đồn Biên phòng Lý Sơn giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Đồn BP Lý Sơn

Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn cho biết: “Đơn vị đã triển khai lực lượng trực sẵn sàng cơ động để ứng phó các tình huống xảy ra. Đơn vị tổ chức trực canh tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ; thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển biết để phòng tránh; cử các tổ, đội công tác xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng, gia đình cùng chủ phương tiện, thuyền trưởng neo buộc, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè ở cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn”.

Kêu gọi ngư dân đưa tàu vào nơi neo đậu. Ảnh: Đồn BP Lý Sơn

Hiện nay, trên địa bàn đặc khu Lý Sơn có khoảng 430 phương tiện thủy các loại. Đồn Biên phòng Lý Sơn đã kêu gọi, kiểm đếm được 403 phương tiện vào cảng neo trú tàu thuyền An Hải và Vũng neo đậu tàu thuyền An Vĩnh tránh trú.

Hướng dẫn ngư dân đưa lồng bè nuôi trồng vào khu tránh trú. Ảnh: Đồn BP Lý Sơn

Có 57 bè nuôi trồng trên biển tại Lý Sơn, hiện đã đưa 40 bè vào Cảng cá Lý Sơn để neo trú, số còn lại sẽ tiếp tục đưa vào cảng, hoàn thành trong chiều ngày 27-9.

Cùng ngày, các trạm ra đa thuộc Trung đoàn 351 (Vùng 3 Hải quân) đóng quân từ Hà Tĩnh đến Gia Lai và các đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn, đã khẩn trương triển khai phòng, chống, bảo đảm an toàn cho người và trang thiết bị.

Tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), trời mưa, gió nhẹ, sóng cấp 4-5.

Trên đỉnh Sơn Trà (TP Đà Nẵng), thời tiết có mưa và mây mù dày đặc.

Cán bộ chiến sĩ Trạm ra đa 540 Cồn Cỏ đang gia cố khí tài ra đa

Ngay khi nhận lệnh, các đơn vị đã kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, doanh trại, khí tài, phương tiện phòng chống bão; chằng chống nhà cửa, gia cố cửa ra vào, mái tôn, mái ngói; thu hồi, che chắn thiết bị ngoài trời.

Cán bộ chiến sĩ các trạm đang gia cố, thu hồi hệ thống VSAT tại đặc khu Lý Sơn

Hệ thống ăngten, khí tài ra đa, đường dây liên lạc được gia cố chắc chắn; cây xanh trong khuôn viên được chằng chống để hạn chế gãy đổ.

Mưa lớn trên đỉnh Sơn Trà

Cán bộ chiến sĩ t rạm 545 trên đỉnh s ơn t rà đang cho cát vào bao tải, để gia cố trên mái nhà

Lực lượng khẩn trương triển khai chằng chống nhà cửa tại phường Phong Quảng (TP Huế)

Lực lượng khẩn trương triển khai chằng chống nhà cửa tại phường Phong Quảng (TP Huế)

Chằng giữ cây xanh trong khuôn viên nhằm hạn chế gãy đổ



Lực lượng triển khai chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị

Song song đó, các trạm duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường quan sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão trên màn hình ra đa, kịp thời báo cáo về sở chỉ huy.

Lực lượng, phương tiện cũng được chuẩn bị sẵn sàng cơ động, phối hợp địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã triển khai đồng bộ các phương án phòng chống bão khẩn cấp, kêu gọi hàng ngàn tàu thuyền khẩn trương vào nơi trú ẩn an toàn, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ đội biên phòng ở tiền tiêu Cồn Cỏ, Roòn, Gianh giúp ngư dân đưa thuyền vào bờ

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đến chiều 27-9, có 8.574/8.577 phương tiện với 23.232 lao động đã vào neo đậu an toàn; chỉ còn 3 phương tiện với 28 lao động đang hoạt động trên biển cũng đã được thông báo khẩn trương tìm nơi tránh trú bão.

Lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường 100% quân số trực, huy động 47 ô tô, 6 tàu, 29 ca nô cơ động sẵn sàng. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra các điểm xung yếu, hồ đập, khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án di dời dân.

Bộ đội biên phòng giúp ngư dân Phú Trạch đưa thuyền chạy bão

Trên hai tuyến biên giới, 75 tổ với 305 cán bộ, chiến sĩ được triển khai bám sát địa bàn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; riêng tuyến biên giới đất liền có 17 tổ/37 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chốt chặn, tuyên truyền đảm bảo an toàn tại các điểm ngập lụt.

Bộ đội biên phòng đưa xuồng ca nô về vùng trũng ứng trực

Với phương châm “chủ động, khẩn trương, an toàn”, bộ đội biên phòng Quảng Trị đang nỗ lực tối đa nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trước sức tàn phá của bão số 10.

