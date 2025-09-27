Philippines: Ít nhất 23 người chết, mất tích vì bão Bualoi

Ngày 27-9, kênh ABC News đưa tin cơn bão Bualoi quét qua miền Trung và Nam Luzon, Philippines đã làm ít nhất 10 người chết, 13 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ Philippines đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: AP

Bão Bualoi đổ bộ vào Philippines tối 25-9 (giờ địa phương) với sức gió khoảng 110 km/giờ. Khi đi qua các tỉnh miền Đông và Trung Philippines, bão làm mất điện diện rộng, gãy đổ cột điện và cây xanh, gây ngập lụt và sạt lở, làm hư hại nhiều ngôi nhà và công trình.

Ở các tỉnh miền Trung và Nam Luzon, hơn 433.000 người đã được sơ tán khỏi những vùng dễ sạt lở và ngập lụt. Phần lớn nạn nhân mất tích là ngư dân ra khơi trước khi bão đến. Tỉnh trưởng tỉnh Masbate (nơi chịu ảnh hưởng của bão Bualoi), ông Ricardo Kho, đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp từ Chính phủ Philippines để thu dọn đống đổ nát do bão gây ra, khôi phục điện và mở lại các cảng biển để cho phép vận chuyển viện trợ.

Bão Bualoi là cơn bão thứ 15 đổ bộ Philippines trong năm nay, không lâu sau khi siêu bão Ragasa đổ bộ trước đó làm 10 người chết. Cơn bão di chuyển nhanh, lệch nhẹ về phía Nam so với dự báo, nhờ đó không ảnh hưởng tới các tỉnh ven biển đông dân cư ở phía Nam thủ đô Manila. Bualoi tiếp tục mạnh lên khi tiến về phía Việt Nam và dự kiến gây mưa lớn.

MINH CHÂU