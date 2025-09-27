Dự báo bão số 10 sẽ đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị

Đây là cơn bão nguy hiểm, gây tổ hợp thiên tai, gió trên đất liền khi đổ bộ tương đương với bão số 5 (Kajiki).

Trưa 27-9, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, bão số 10 (Bualoi) vẫn đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc trung bình khoảng 35km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo sáng 28-9, bão sẽ tiến vào vùng biển miền Trung và tối đến đêm mai (28-9) sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị.

Với hoàn lưu rộng, gió mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, từ Thanh Hóa đến Huế. Đây là một cơn bão rất mạnh, gió trên đất liền có thể tương đương hoặc vượt bão số 5 (Kajiki) từng đổ bộ vào Hà Tĩnh đầu năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hiện tại, các trung tâm khí tượng thế giới cũng đưa kịch bản bão số 10 đổ bộ tập trung tại khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị. Tuy nhiên, cường độ khi bão đổ bộ Việt Nam thì các trung tâm nêu những con số khác nhau.

Dự báo khu vực bão số 10 sẽ đổ bộ, cập nhật lúc 12 giờ 30 ngày 27-9 theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (Hoa Kỳ)

Trong đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Trung Quốc dự báo bão sẽ đổ bộ Việt Nam với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Đài Khí tượng Hồng Kông (HKO) nhận định bão mạnh hơn với cấp 13 giật 16. Hải quân Hoa Kỳ dự báo bão tương đương cấp 12 theo thang bão mà Việt Nam áp dụng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam cho rằng trên đất liền, từ chiều 28-9 khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có gió cấp 8-9, vùng gần tâm bão 10-12, giật cấp 14; Quảng Ninh - Ninh Bình và Nam Quảng Trị - Huế gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ đêm 27 đến 30-9, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất lớn.

