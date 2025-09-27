Trung đoàn 841 sẵn sàng ứng phó bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 đang tiến nhanh vào đất liền, Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã phát lệnh báo động toàn đơn vị, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó.

Ngay sau khi có lệnh, 100% cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng vào vị trí, kiểm tra quân số, phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Trong quá trình báo động, đơn vị tổ chức quán triệt nhiệm vụ, phân công lực lượng trực, duy trì nghiêm chế độ thông tin liên lạc; đồng thời chằng chống doanh trại, củng cố kho tàng, bảo đảm an toàn vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, quyết tâm ứng phó hiệu quả trước mọi tình huống do bão số 10 gây ra.

