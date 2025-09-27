Xã hội

Trung đoàn 841 sẵn sàng ứng phó với bão số 10

Trung đoàn 841 sẵn sàng ứng phó bão số 10

SGGPO

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 đang tiến nhanh vào đất liền, Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã phát lệnh báo động toàn đơn vị, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó.

Ngay sau khi có lệnh, 100% cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng vào vị trí, kiểm tra quân số, phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Trong quá trình báo động, đơn vị tổ chức quán triệt nhiệm vụ, phân công lực lượng trực, duy trì nghiêm chế độ thông tin liên lạc; đồng thời chằng chống doanh trại, củng cố kho tàng, bảo đảm an toàn vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, quyết tâm ứng phó hiệu quả trước mọi tình huống do bão số 10 gây ra.

>> Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 sẵn sàng ứng phó với bão số 10

z7055401114013_e893f8ec65c62c3453b9702db9e392af.jpg
z7055401157550_68fb1525ab2c172e26a0809803ddaf06.jpg
z7055401153715_71dfbe337eb2cbb145fab9bdade5363b.jpg
z7055401147907_0e857bad6b1aadcec147e54ee4460cf9.jpg
z7055401133557_83638564cadda03dda5a1c0b61a69e12.jpg
2.jpg
4.jpg
6.jpg
5.jpg
3.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG - TRỌNG SƠN

Từ khóa

Bão số 10 Hà Tĩnh Trung đoàn 841

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn