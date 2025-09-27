Ứng phó bão số 10: Đến 17 giờ ngày 27-9, phải dừng toàn bộ hoạt động trên biển

Sáng 27-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 10

Cùng tham dự cuộc họp có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo, kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, diễn biến bão số 10 rất khó lường, là "bão chồng bão", nên công tác dự báo cần được phân tích kỹ, tăng thời lượng dự báo, cần so sánh với các cơn bão trước để đánh giá mức độ nguy hiểm, xu hướng vận động. Đây là dạng bão đi dọc biển, vốn rất khó dự báo, dễ gây sai lệch và ảnh hưởng đến công tác phòng tránh của người dân, như bão số 5 vừa qua đã dừng ngay khi vào ven biển.

Khác với bão số 9, bão số 10 sau khi đi qua Philippines không suy yếu mà tiếp tục tăng cường độ, có khả năng đi thẳng vào đất liền nước ta với tốc độ rất nhanh 35 - 40 km/giờ. Hoàn lưu bão trải dài dọc bờ biển, ảnh hưởng đến cả miền Bắc, miền Trung.

Khẳng định tinh thần chỉ đạo là phòng ngừa từ sớm, chủ động tuyệt đối, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm các mốc thời gian: trước 12 giờ trưa 27-9, phải kiểm soát tuyệt đối tàu thuyền trên biển, đến 17 giờ ngày 27-9 dừng toàn bộ hoạt động trên biển, "tuyệt đối không được để chậm trễ".

Về công tác sơ tán người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương xác định chính xác khu vực gió mạnh, vùng trọng yếu ven biển, đê điều xung yếu, kết hợp triều cường và nước biển dâng để ra quyết định sơ tán người dân sớm, an toàn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đến 17 giờ ngày 27-9, phải dừng toàn bộ hoạt động trên biển

Các phương án phải tính đến tình huống đê kè bị vỡ, chủ động gia cố, chuẩn bị vật tư, đất đá, phương tiện và huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ".

Đối với hồ chứa, thủy điện, thủy lợi, Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm tra chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm đơn vị quản lý và Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự của địa phương, không thể để đến lúc hồ đầy nước, phải xả mới lo xử lý, trách nhiệm phải rõ, thẩm quyền phải xác định ngay từ đầu.

Về lực lượng, phương tiện, Phó Thủ tướng nêu rõ, các địa phương, lực lượng ứng phó bão số 10 phải chuẩn bị đầy đủ phương án "4 tại chỗ". Đối với các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, "4 tại chỗ" càng quan trọng: lương thực, nước, thuốc men, thông tin liên lạc phải được chuẩn bị từ trước.

Các địa phương phải khoanh vùng nguy cơ, có kịch bản kết nối thông tin, giao thông, cứu hộ, huy động máy móc, lực lượng cụ thể. Các quân khu phối hợp với địa phương thực hiện kiểm tra sông suối, hồ nhỏ có nguy cơ sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý trước.

Về trách nhiệm điều hành, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có trách nhiệm điều phối liên tỉnh, liên ngành. Địa phương là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện. Quân đội, Công an, các lực lượng tại chỗ phải nắm chắc địa bàn, được trang bị đầy đủ, sẵn sàng.

Các đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia trực tiếp xuống kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 10 tại các địa phương trọng điểm, "ít hội họp, nhiều hiện trường", nắm chắc tình hình, có kịch bản sẵn sàng để triển khai ngay khi cần.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ 17 giờ ngày mai (28-9), gió mạnh cấp 6 sẽ ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, vì vậy các địa phương phải cấm biển ngay từ trưa 27-9. Một số nơi như Thanh Hóa đã chủ động cấm biển từ 6 giờ sáng.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.970 phương tiện/286.677 lao động, trong đó có 143 phương tiện/1.335 lao động hoạt động tại khu vực giữa biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển an toàn, chủ yếu về phía Nam.

Về trên đất liền, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh yêu cầu cấp bách là di dân khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn tất trước 17 giờ ngày 28-9, tránh tình trạng bà con di dời muộn khi bão đã vào, bảo đảm nhu yếu phẩm tại chỗ do nguy cơ chia cắt.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, lực lượng trực sẵn sàng hiện có 240.580 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 4.000 phương tiện. Các quân khu đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp địa phương kiểm tra, bổ sung phương án, chủ động giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu, sơ tán khỏi vùng lũ, sạt lở.

Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng, phối hợp với địa phương và lực lượng tại chỗ, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tránh tâm lý chủ quan sau bão số 9.

LÂM NGUYÊN