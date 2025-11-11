Hải quan tăng cường ngăn chặn tình trạng buôn lậu vàng

Ngày 11-11, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin về tình hình hoạt động của ngành hải quan trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, về xuất nhập khẩu, tháng 10-2025, xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 42 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 39 tỷ USD. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 10 đạt hơn 81 tỷ USD (giảm 1,2% so với tháng trước). Trong tháng 10, cán cân thương mại thặng dư với xuất siêu 3 tỷ USD.

Tính chung 10 tháng, xuất khẩu hàng hóa đạt gần 391 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 371 tỷ USD. Tổng xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đạt hơn 762 tỷ USD (tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái). Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2025 thặng dư gần 20 tỷ USD.

Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 10 đạt 42.000 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng, thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 380.000 tỷ đồng, đạt hơn 92% dự toán được giao.

Đáng chú ý, theo đánh giá của Cục Hải quan, trong tháng 10-2025, do diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước với mức chênh lệch giá lớn đã làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới, tập trung tại các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa khu vực biên giới phía Nam giáp Campuchia (Tịnh Biên, Khánh Bình - An Giang, Bờ Y - Gia Lai) và giáp Lào (Lao Bảo - Quảng Trị).

Các đối tượng chủ yếu cất giấu vàng, tiền trong hành lý cá nhân, phương tiện vận tải; trên tuyến hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất nổi lên tình trạng cất giấu trong người, hành lý xách tay, đặc biệt trên các chuyến bay từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoạt động lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp diễn, tập trung tại các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thủ đoạn phổ biến là khai sai, không khai báo nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ, trà trộn hàng vi phạm với hàng hợp pháp hoặc lợi dụng khai báo hải quan theo thủ tục đơn giản hàng quá cảnh để không khai nhãn hiệu hàng hóa…

Số vụ vi phạm trên tuyến đường biển là lớn nhất với hơn 1.000 vụ vi phạm, tập trung tại các cảng biển lớn thuộc Chi cục hải quan các khu vực 2, 3 và 12. Tiếp đó là tuyến đường bộ với 542 vụ vi phạm, tập trung ở các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia.

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản cảnh báo, tăng cường, hướng dẫn nghiệp vụ, như: tăng cường ngăn chặn, phát hiện và xử lý đường nhập lậu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực rà soát, xây dựng, tổ chức tự kiểm tra công tác nghiệp vụ kiểm soát hải quan nhằm tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu; nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

Đồng thời, tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ xây dựng Kế hoạch hành động về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

LƯU THỦY