Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce kéo giá vàng trong nước sáng nay 13-2 giảm mạnh.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng mua vào và 179 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng bán, niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng mua vào và 179 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty SJC giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 175,5 triệu đồng/lượng mua vào và 178,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý giảm 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 177,5 triệu đồng/lượng mua vào và 178,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 13-2 (giờ Việt Nam) còn 4.983,48 USD/ounce, giảm gần 63 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 157,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 21,4 đến 21,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc về sâu dưới mốc 5.000 USD/ounce khi tác động từ số liệu việc làm Mỹ mạnh hơn dự báo bắt đầu lan tỏa rõ rệt, cùng áp lực kỹ thuật gia tăng. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 5,1 tấn vàng, đưa lượng nắm giữ xuống 1.076,2 tấn, sau khi đã mua ròng gần 6 tấn trong ba phiên đầu tuần.

Đà giảm của vàng còn chịu sức ép từ việc USD hồi phục nhẹ, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp và CPI tháng 1 của Mỹ - những dữ liệu có thể điều chỉnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về lộ trình giảm lãi suất, qua đó tác động đến USD và giá vàng.

NHUNG NGUYỄN

