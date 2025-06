Hai tàu cá bị chìm khi tránh bão số 1, 8 ngư dân may mắn thoát nạn

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 11-6, tàu cá mang số hiệu QB-92756 TS do ông Phan Thanh Hải (trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu, đang di chuyển đến khu vực an toàn thì gặp sự cố và bị chìm tại tọa độ 14°53'N - 110°26'E. Thời điểm này, vùng biển Quảng Ngãi bắt đầu xuất hiện mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 1. 4 ngư dân trên tàu đã được một tàu cá khác của Quảng Bình tiếp cận và cứu nạn kịp thời.

Bộ đội biên phòng di dời dân bản Mít

Khoảng 12 giờ trưa, tàu cá QB-93451 TS do ông Nguyễn Hữu Đức (trú thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu, cũng bị chìm khi đang tránh bão tại tọa độ 15°28'N - 109°58'E. Sau khi tàu gặp nạn, 4 ngư dân đã được cứu bởi tàu cá của ông Mai Thanh Giang (trú tại xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cả hai tàu bị phá nước trong điều kiện thời tiết xấu, dẫn đến chìm tàu. Hiện, sức khỏe 8 ngư dân đều ổn định.

Lũ dâng ngập nhiều đường về bản xã Trường Sơn

* Ngày 12-6, mưa lớn khiến nhiều nơi ở miền núi Quảng Bình bị lũ chia cắt. Tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, các bản Dốc Mây, Khe Cát, Tân Sơn bị lũ chia cắt ở các ngầm tràn, địa phương cấm đường liên bản.

Tại bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, nước suối dâng nhanh, bản bị ngập. Đồn Biên phòng Làng Ho đã triển khai một tổ công tác xuống bản tuyên truyền, giúp đỡ bà con di dời đến vị trí an toàn.

Lũ lên ở thượng nguồn sông Long Đại

Trong khi đó, tại huyện Bố Trạch, 1.500ha lúa đã bị ngập úng, trong đó tập trung ở các xã: Liên Trạch, Hưng Trạch, Sơn Lộc, Tây Trạch, Cự Nẫm, Hạ Mỹ, thị trấn Phong Nha…

MINH PHONG