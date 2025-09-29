Hai tàu cá cùng 19 ngư dân gặp sự cố trên biển

Ngày 29-9 – Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai cho biết, hai tàu cá của địa phương cùng 19 ngư dân đang gặp sự cố khi đang hoạt động trên biển

Cụ thể, tàu cá BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 7 ngư dân khác, đã mất liên lạc với đất liền. Tàu xuất bến ngày 12-9 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná (Khánh Hòa) để hành nghề mành chụp, câu cá ngừ đại dương.

Lúc 20 giờ 13 phút ngày 27-9, khi tàu hoạt động cách Đông Nam Quy Nhơn 147 hải lý, bất ngờ mất tín hiệu giám sát hành trình và không liên lạc được với gia đình. Ngay khi tiếp nhận thông tin, BĐBP Gia Lai đã huy động 4 tàu cá hoạt động gần vị trí nghi vấn để phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng 29-9 vẫn chưa có kết quả.

Ở một diễn biến khác, BĐBP Gia Lai cũng nhận được thông báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV về trường hợp tàu cá BĐ 96732 TS, do ông Ngô Trái (trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 10 thuyền viên, bị mắc cạn tại vùng đá ngầm cụm đảo Nam Yết (quần đảo Trường Sa).

Tàu xuất bến ngày 8-9 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Ba Ngòi (Khánh Hòa), hành nghề lưới vây.

Hiện toàn bộ 11 ngư dân đều an toàn, sức khỏe ổn định. Dự kiến, trong đêm 29-9, khi thủy triều lên cao, một tàu cá hoạt động gần khu vực sẽ tiến hành hỗ trợ lai dắt phương tiện ra khỏi bãi cạn.

NGỌC OAI