Xã hội

Quảng Trị: 2 tàu bị chìm tại cảng Gianh, 9 người mất tích

SGGPO

Sáng 29-9, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết, lúc 23 giờ 30 phút ngày 28-9, tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ Bắc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh thì bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn.

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28-9, khi bão số 10 đã giảm cấp, 11/13 thuyền viên của 2 tàu trên lên tàu để kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản. Đến 23 giờ 30 phút, sau hoàn lưu bão, do thời tiết có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên đã bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn, sau đó có 4 thuyền viên đã bơi được vào bờ. Hai tàu đã bị chìm và hiện vẫn chưa tìm thấy 9 người mất tích.

Ngay trong đêm, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo ứng cứu.

1000027621.jpg
Lực lượng biên phòng tìm kiếm 2 ngư dân mất tích ở Cửa Việt

Bộ đội Biên phòng, chính quyền và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu ngư dân; đồng thời kiểm soát chặt các điểm xung yếu, chuẩn bị phương án hộ đê, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình trong mưa lũ.

Tin liên quan
MINH PHONG

Từ khóa

Bão số 10 Kiểm tra kỹ thuật Lê Ngọc Quang Tỉnh ủy Quảng Trị Gió lốc Thuyền viên Nổ máy Hộ đê Chảy xiết ngư dân mất tích

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn