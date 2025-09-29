Quảng Trị: 2 tàu bị chìm tại cảng Gianh, 9 người mất tích

Sáng 29-9, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết, lúc 23 giờ 30 phút ngày 28-9, tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ Bắc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh thì bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn.

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28-9, khi bão số 10 đã giảm cấp, 11/13 thuyền viên của 2 tàu trên lên tàu để kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản. Đến 23 giờ 30 phút, sau hoàn lưu bão, do thời tiết có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên đã bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn, sau đó có 4 thuyền viên đã bơi được vào bờ. Hai tàu đã bị chìm và hiện vẫn chưa tìm thấy 9 người mất tích.

Ngay trong đêm, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo ứng cứu.

Lực lượng biên phòng tìm kiếm 2 ngư dân mất tích ở Cửa Việt

Bộ đội Biên phòng, chính quyền và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu ngư dân; đồng thời kiểm soát chặt các điểm xung yếu, chuẩn bị phương án hộ đê, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình trong mưa lũ.

MINH PHONG