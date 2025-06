Hạn chế tới mức thấp nhất việc hóa chất bị sử dụng sai mục đích

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp

Tiếp tục phiên họp thứ 46, sáng 4-6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).

Trình bày báo cáo về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, dự thảo luật sau khi chỉnh lý gồm 7 chương, 48 điều, bỏ 4 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội ngày 8-5-2025.

Một trong những nội dung chỉnh lý quan trọng, theo ông Lê Quang Huy, là không quy định các nội dung liên quan thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi đầu tư; danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trong dự thảo luật này, đồng thời đã và đang tiếp tục đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra các dự án luật nêu trên chỉnh lý, bổ sung các nội dung nêu trên trong các luật liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy báo cáo thẩm tra

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Lê Quang Huy nhận định, việc sử dụng một số hóa chất sai mục đích gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong cử tri, nhân dân, nhất là các hoạt động như mua, bán, sử dụng các hợp chất của xyanua sai mục đích và sử dụng khí nitơ ôxít (N 2 O - khí cười) vào mục tiêu giải trí…

Do vậy, để tăng cường quản lý hóa chất độc hại, kiểm soát rủi ro mất an toàn, an ninh từ hóa chất, dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định, cụ thể là các nội dung quản lý hóa chất trong toàn bộ vòng đời; biện pháp kiểm tra đối với hoạt động nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt, dịch vụ tồn trữ hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong kiểm soát hoạt động mua, bán hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (theo đó các dữ liệu của hoạt động mua bán sẽ được xác thực với dữ liệu về tổ chức, cá nhân mua, bán theo lộ trình thực hiện do Chính phủ quy định).

“Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cần kiểm soát đặc biệt phải đăng ký mục đích, nhu cầu sử dụng hóa chất trên cơ sở dữ liệu, đặc biệt là công tác hậu kiểm nhằm hạn chế tới mức thấp nhất việc hóa chất bị sử dụng sai mục đích; tổ chức kinh doanh hóa chất chỉ được bán hóa chất cần kiểm soát đặc biệt cho tổ chức, cá nhân đã thực hiện công bố loại hóa chất này và mục đích sử dụng trên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất”, người đứng đầu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhấn mạnh.

Vẫn theo ông Lê Quang Huy, trên tinh thần đổi mới công tác xây dựng pháp luật, dự thảo luật không quy định cụ thể về phân công quản lý nhà nước giữa các bộ, địa phương mà việc này do Chính phủ quy định căn cứ theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.

“Tuy nhiên, hiện nay một loại hóa chất có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, do nhiều bộ cùng quản lý; điều này dễ dẫn tới tình trạng doanh nghiệp khai báo không trung thực mục đích sử dụng để lựa chọn cơ chế thông thoáng hơn”, đại diện cơ quan thẩm tra nêu vấn đề. Đây cũng là quan ngại của Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải.

Bà Nguyễn Thanh Hải lưu ý, có những loại hóa chất rất cần thiết cho một số mục đích chính đáng, nhưng sử dụng sai mục đích thì hậu quả rất nghiêm trọng. “Táo nhập khẩu để vài tháng không hỏng, chắc chắn đã bị ngâm tẩm chất bảo quản, thì trách nhiệm ở đâu? Giao quyền thì bộ, ngành chủ trì có quyền yêu cầu kiến nghị các bộ, ngành khác thực hiện những việc gì?”, Trưởng Ban Nguyễn Thanh Hải phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý, có những hóa chất độc hại vốn có trong tự nhiên, không phải sản phẩm nhân tạo, chẳng hạn như “mưa acid”, dự án luật này có điều chỉnh không, giải pháp xử lý thế nào…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, dự thảo luật cần được rà soát lại, viết ngắn gọn, chặt chẽ hơn, đặc biệt chú trọng xem xét các hành vi bị nghiêm cấm, bảo đảm “tuổi thọ” của luật dài hơn.

ANH PHƯƠNG