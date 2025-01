Hàn Quốc: Dừng lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol

Theo hãng tin Yonhap, ngày 3-1, Văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) của Hàn Quốc cho biết đã tạm dừng lệnh bắt giữ Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol sau cuộc đối đầu kéo dài hàng giờ giữa các nhà điều tra và nhân viên an ninh của Phủ Tổng thống.

Biểu tình ủng hộ ông Yoon Suk-yeol

Hơn 1.000 người biểu tình ủng hộ ông Yoon Suk-yeol đã tập trung gần tư dinh của ông sáng 3-1 để phản đối lệnh bắt giữ. Trong lúc các thành viên của CIO trong thế giằng co với lực lượng an ninh tại dinh thự của ông Yoon Suk-yeol, những người ủng hộ tổng thống đã đánh trống và hô vang “lệnh bắt giữ bất hợp pháp, hoàn toàn vô hiệu” hay “bắt giữ CIO” để thể hiện sự ủng hộ với ông Yoon Suk-yeol. Thậm chí nhiều người còn nằm xuống đất để ngăn cản việc bắt giữ ông Yoon Suk-yeol. Khoảng 2.700 cảnh sát đã được điều động đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Cảnh sát cũng được triển khai để kiểm soát tình hình.

Người biểu tình phản đối lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Luật sư Yun Gap-geun, một trong những đại diện pháp lý của Tổng thống Hàn Quốc, tuyên bố sẽ thực hiện hành động pháp lý đối với việc các nhà điều tra cố gắng thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon Suk-yeol. Theo ông Yun Gap-geun, việc thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol là bất hợp pháp và không hợp lệ. Nhóm luật sư bào chữa cho ông Yoon Suk-yeol đã đệ đơn xin lệnh đình chỉ lệnh bắt giữ lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cũng như đơn phản đối riêng về việc thi hành lệnh bắt giữ lên Tòa án quận phía Tây Seoul.

CIO cho biết sẽ quyết định các bước tiếp theo sau khi đánh giá tình hình. Cơ quan này có thời hạn đến ngày 6-1 để thực hiện lệnh bắt, dựa trên các cáo buộc liên quan việc ông Yoon Suk-yeol áp đặt lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3-12-2024. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc dự kiến tổ chức phiên xét xử ngày 14-1 tới để quyết định có phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol hay không. Ông Yoon Suk-yeol được yêu cầu trình diện trong phiên tòa đầu tiên này; nếu không, tòa sẽ tổ chức phiên tòa thứ hai vào ngày 16-1 tới.

Truy tố 2 tướng quân đội

Các công tố viên Hàn Quốc cũng đã truy tố Tổng Tham mưu trưởng lục quân, Đại tướng Park An-su và Trung tướng Kwak Jong-keun, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt với cáo buộc liên quan việc áp đặt thiết quân luật. Theo cáo trạng, hai quan chức quân đội Hàn Quốc bị truy tố trong tình trạng bị giam giữ với các tội danh nổi loạn và lạm dụng quyền lực.

Công tố viên cho biết Đại tướng Park An-su đã ban hành sắc lệnh thiết quân luật dưới tên của mình vào ngày 3-12, trong đó bao gồm các điều khoản bị coi là vi hiến như cấm toàn bộ hoạt động chính trị. Trong khi đó Trung tướng Kwak Jong-keun bị cáo buộc triển khai lực lượng đặc nhiệm đến tòa nhà Quốc hội theo lệnh của Tổng thống Yoon Suk-yeol nhằm bảo vệ tòa nhà và ngăn chặn các nhà lập pháp thông qua nghị quyết bác bỏ thiết quân luật.

Các công tố viên nhận định hành động của hai quan chức này mang ý đồ lật đổ Hiến pháp, cấu thành tội danh nổi loạn. Hai người đã bị bắt giữ từ tháng trước.

MINH CHÂU tổng hợp