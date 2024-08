Hanbin - Ngô Ngọc Hưng: Trở thành nghệ sĩ quốc tế là hành trình dài

Hanbin - Ngô Ngọc Hưng

Hanbin - Ngô Ngọc Hưng đảm nhận vai trò lead vocalist và lead dancer của nhóm. Giữa tháng 6 năm nay, thay vì tổ chức buổi trình diễn âm nhạc trực tiếp tại Hàn Quốc như bao nhóm nhạc khác, Tempest lại chọn Việt Nam để bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên trong sự nghiệp World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert. Chương trình diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), đã thu hút 4.000 khán giả. Đặc biệt, nhóm đã hát lại các bản hit của nghệ sĩ Việt, thường xuyên sử dụng tiếng Việt giao lưu. Các ca sĩ còn đội nón lá, mặc áo dài Việt Nam trong các hoạt động liên quan.

Đây là lần thứ hai Tempest đến Việt Nam, lần đầu là tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hò dô 2023. Ngô Ngọc Hưng xúc động gửi lời cảm ơn đến khán giả: “Sau bao nhiêu ngày chăm chỉ, cố gắng nỗ lực thì đến bây giờ, mình đã có thể làm được rồi. Điều mà mình cứ ấp ủ, ao ước và mong chờ mãi trong suốt thời gian vừa qua, nay lần đầu tiên có thể tổ chức một buổi trình diễn âm nhạc trực tiếp tại chính quê nhà thân yêu… Đất nước Việt Nam chúng ta quá đẹp và mình cùng Tempest hẹn gặp lại vào một ngày sớm nhất”.

Ngô Ngọc Hưng sinh năm 1998 tại Yên Bái, tốt nghiệp Khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing - Đại học Thương mại Hà Nội. Chàng ca sĩ khiến khán giả Việt tự hào khi nhiều lần quảng bá văn hóa, hình ảnh và ngôn ngữ Việt Nam đến khán giả toàn cầu. Từ thời sinh viên, Ngọc Hưng sớm bộc lộ niềm yêu thích nghệ thuật. Năm 2018, anh giành quán quân Vietnam Kpop random dance in public. Năm 2020, anh trở thành 1 trong 20 thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế I-Land do Hybe và Mnet (Hàn Quốc) tổ chức.

Trong phần giới thiệu, anh cho biết là thực tập sinh của Hybe Entertainment - công ty chủ quản của BTS. Hình ảnh anh với nụ cười tươi, tự tin giới thiệu bằng tiếng Việt “Tôi muốn trở thành ca sĩ như BTS” nhận được hưởng ứng của khán giả. Thời gian đầu, Ngọc Hưng chưa được đánh giá cao về giọng hát, vũ đạo, kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp tiếng Hàn còn hạn chế khiến anh bỏ lỡ nhiều cơ hội thể hiện. Nhưng sau chương trình, anh có lượng người hâm mộ đông đảo, mở ra nhiều cơ hội. Năm 2022, Hanbin ra mắt với vai trò thành viên Tempest, phát triển theo định hướng tươi sáng, phong cách trình diễn mạnh mẽ.

Chia sẻ về hành trình của mình, Ngô Ngọc Hưng bày tỏ : “Tôi muốn khoe với các bạn nghệ sĩ nước ngoài, khán giả quốc tế thật nhiều về Việt Nam, về văn hóa, ẩm thực để các bạn trẻ có những trải nghiệm, rằng Việt Nam rất tuyệt vời. Trở thành nghệ sĩ quốc tế là hành trình dài, tôi đang nỗ lực vì chính mình và hình ảnh nghệ sĩ trẻ đến từ Việt Nam”.

Tempest (có nghĩa “cơn bão mạnh”) là nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc được thành lập vào tháng 3-2022, trực thuộc Công ty Yuehua Entertainment. Sau hơn 2 năm kể từ khi ra mắt, Tempest gặt hái nhiều thành tích ở nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022… Tempest ra 4 EP (đĩa mở rộng), phát hành album đầu tiên vào tháng 9-2023.

TIỂU TÂN