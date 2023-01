Hàng loạt sản phẩm thú vị đón khách xuân Quý Mão

Đây là một trong những sản phẩm tour, tuyến mới thuộc chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” và chủ trương “Mỗi quận/huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng” do UBND TPHCM phát động.

Dịp Tết cổ truyền này, du khách sẽ được tận hưởng không khí nhộn nhịp, tấp nập thông qua những hoạt động trải nghiệm thú vị tại quận 8 như: chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”; chiêm bái Đình Bình Đông – ngôi đình hơn 170 tuổi nằm trên cù lao thuộc nhánh rẽ của dòng kênh Đôi; tham quan chợ đầu mối Bình Điền; tham quan lò đất Năm Tiếp, nơi hiếm hoi ở TPHCM còn làm lò đất thủ công; check-in The Pegasuite, nơi được ví như “Châu Âu thu nhỏ” giữa lòng TPHCM, trải nghiệm làm bánh tại tiệm Ông Chánh Bakery & Academy…

Cùng ngày, thông tin từ Saigontourist Group cho biết năm nay đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đón 68 cội mai vàng (thay vì 36 chậu mai như các năm trước) đến từ làng mai Bình Lợi, huyện Bình Chánh, góp phần tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ ở khu vực tượng đài Bác Hồ. Du khách tham quan đường hoa như “lạc bước” vào vườn mai tự nhiên giữa lòng thành phố. Đây cũng là một trong những điểm nhấn mới lạ mùa tết này.

Đường hoa xuân Nguyễn Huệ năm nay có chủ đề “Xuân an vui - Xuân thịnh vượng”, sẽ phục vụ người dân, du khách từ 19 giờ ngày 19-1 (ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết 21 giờ 26-1 (Mùng 5 Tết Quý Mão).

Tương tự, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức) cho hay, dịp Tết Nguyên đán này đang đẩy mạnh các hoạt động vui chơi, giải trí để thu hút khách đến, như Suối Tiên Farm; Farm trái cây lạ, hiếm (lựu Ấn Độ, sung Mỹ, ổi Nhật Bản, cherry Brazil…); farm cừu; ngôi nhà ma…

Dự tính, năm nay Suối Tiên sẽ tiếp tục chào đón lượng lớn khách trong và ngoài nước. Trong đó, một số thị trường khách quốc tế nổi bật như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia…; đồng thời khu du lịch cũng lên kế hoạch đón khách Trung Quốc thời gian tới.