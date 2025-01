Hành khách đi nhầm giờ bay, tốn thêm tiền bù mua vé mới

Không ít hành khách đã đến sân bay trễ so với giờ bay do nhầm lẫn thông tin trên vé. Một số hành khách cho biết họ nhầm lẫn giữa giờ mở quầy làm thủ tục và giờ cất cánh, dẫn đến không thể kịp lên máy bay.

Trái ngược cảnh thông thoáng sáng nay, trưa 27-1, tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, hàng ngàn hành khách tấp nập dồn về làm thủ tục tăng đột biến. Đây là thời điểm cuối cùng người dân tranh thủ về quê đón tết cùng gia đình.

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục đông hơn rất nhiều so với sáng cùng ngày. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận của PV Báo SGGP, từ khoảng 10 giờ 30, khu vực nhà ga quốc nội bắt đầu xuất hiện tình trạng đông đúc. Từ khu vực ký gửi hành lý, khu vực các quầy làm thủ tục check-in cho đến khu soi chiếu an ninh hành khách chen kín. Anh Lê Văn Tuấn, một hành khách bay chuyến 11 giờ 20 về Đồng Hới, Quảng Bình chia sẻ: "Tôi có mặt tại sân bay từ trước 2 giờ để làm thủ tục nhưng phải chờ khá lâu tại khu vực an ninh. Hành khách đông khiến việc di chuyển trong sân bay rất khó khăn”.

Trong khi đó, không ít người đi nhầm giờ bay, phải mua vé mới hoặc trả thêm phí để đổi vé. Chị Vũ Thị Chuyên liên tục gọi nhân viên “có đổi được vé không em, bù bao nhiêu cũng được miễn cho chị bay sớm”! Chị chia sẻ: "Tôi nhờ nhỏ em đặt vé về Đồng Hới, nhưng do không để ý kỹ giờ ghi trên vé, 1 giờ 45 bay (tức 1 giờ 45 phút sáng) tôi cứ đinh ninh là 1 giờ 45 chiều (tức 13 giờ 45). Nhân viên hãng hàng không thông báo tôi có thể chờ đổi vé chuyến sau nhưng không khẳng định chuyến mấy giờ và chịu thêm chi phí từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng. Thật sự rất tiếc vì tôi đã đặt vé trước cả tháng với giá ưu đãi".

Nhiều trường hợp tương tự cũng xảy ra, đặc biệt với những hành khách không quen với việc di chuyển bằng đường hàng không. Có hành khách còn đến nhầm ngày hoặc sân bay, khiến họ buộc phải mua vé mới với giá cao hơn nhiều so với vé cũ.

Ghi nhận tại các quầy làm thủ tục, không ít hành khách đã đến sân bay trễ so với giờ bay do nhầm lẫn thông tin trên vé. Một số hành khách cho biết họ nhầm lẫn giữa giờ mở quầy làm thủ tục và giờ cất cánh, dẫn đến không thể kịp lên máy bay. Nhiều người vội vã tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhân viên sân bay, dẫn đến tình trạng các quầy hỗ trợ tại sân bay quá tải. Một nhân viên hãng hàng không cho biết: " Nhiều người không để ý thông tin trên vé hoặc quên kiểm tra giờ cất cánh. Từ sáng đến giờ, chúng tôi đã xử lý hàng chục trường hợp đổi vé hoặc hỗ trợ khách mua vé mới do nhầm giờ, ngày bay. Những ngày cao điểm như thế này, chúng tôi khuyến nghị hành khách đến sân bay trước ít nhất 2-3 tiếng để tránh các sự cố đáng tiếc".

Nhiều hành khách nhầm lẫn giữa giờ mở quầy làm thủ tục và giờ cất cánh, dẫn đến không thể kịp lên máy bay tại quầy đăng ký số chờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để tránh những sự cố tương tự, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ thông tin vé, đặc biệt là ngày và giờ bay. Đến sân bay sớm, đặc biệt trong những ngày cao điểm, ít nhất 2-3 tiếng trước giờ bay. Sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến (check-in online) để tiết kiệm thời gian. Theo dõi thông tin giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp khi di chuyển đến sân bay.

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày hôm nay, sân bay dự kiến phục vụ hơn 957 chuyến bay (trong đó, có 474 chuyến bay đi, 327 chuyến bay trong nước, 147 chuyến bay quốc tế) và khoảng 138.086 khách đi/đến. Trong đó, lượng khách ở chiều đi là hơn 88.115 khách. Đây là con số không cao so với những ngày trước đây nhưng do lượng hành khách bay vào khung giờ từ 11 giờ 20 đến 3 giờ có nhiều chuyến bay nên đông đúc.

Hành khách xếp hàng dài chờ làm thủ tục lúc 1 giờ 45. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để giảm áp lực, sân bay Tân Sơn Nhất đã huy động thêm lực lượng an ninh, nhân viên hỗ trợ hành khách tại các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh và trả hành lý.

Dự kiến lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục đông đúc trong tối nay và sáng sớm ngày mai (29 tháng Chạp).

Một số hình ảnh nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất: QUỐC HÙNG

Tin liên quan 28 tết, Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng bất ngờ

QUỐC HÙNG