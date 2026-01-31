Hát vì cộng đồng và tuổi trẻ

Từ những nơi đã đi qua, những con người đã gặp, ca sĩ Minh Sang cảm nhận được ngọn lửa lý tưởng, năng lượng lớn lao của người trẻ Việt Nam hôm nay. Chính năng lượng đó đã thúc giục anh thực hiện dự án “Tuổi trẻ Việt Nam”.

Ca sĩ Minh Sang kết hợp NSƯT Võ Minh Lâm đưa cải lương vào hành khúc "Rực sáng sức trẻ Việt Nam"

Tôn vinh vốn quý âm nhạc dân tộc

Từ tháng 10-2025 đến tháng 1-2026, ca sĩ Minh Sang lần lượt ra mắt 4 ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam, Việt Nam muôn đời tiến bước, Viết mùa xuân tương lai, Việt Nam mùa xuân mới trong Dự án “Tuổi trẻ Việt Nam”. Điều đặc biệt là lần đầu tiên trong các sản phẩm âm nhạc cổ động dành cho giới trẻ, âm hưởng cải lương hay hình thức “đọc hịch” được đưa vào. Đây là điểm nhấn sáng tạo độc đáo định hình phong cách âm nhạc của Minh Sang trong chặng đường hiện tại: phát triển những ca khúc cổ động trẻ trung, mới mẻ nhưng vẫn tìm tòi giới thiệu tinh hoa âm nhạc dân tộc đến khán giả hôm nay.

Với ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam (nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác), ca sĩ Minh Sang kết hợp NSƯT Võ Minh Lâm mang âm nhạc đến gần hơn với tinh thần yêu nước và năng lượng tích cực của tuổi trẻ. Ca khúc có giai điệu mạnh mẽ, hiện đại và giữ chất tự sự hào hùng - một nét đặc trưng của dòng nhạc thanh niên truyền thống. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của ca sĩ Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của NSƯT Võ Minh Lâm mang đến sự mới lạ, gợi lên tinh thần “kết đoàn dân tộc” - nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững.

Trong ca khúc Việt Nam muôn đời tiến bước (nhạc sĩ trẻ Minh Sơn sáng tác), Minh Sang lựa chọn kết hợp một hình thức lạ lẫm với khán giả trẻ hôm nay, đó là "đọc hịch". Minh Sang cho biết, ban đầu anh định kết hợp với rap nhưng cảm thấy chưa đủ mới mẻ như tinh thần dự án hướng đến, vì vậy, anh mời NSND Hữu Quốc đồng hành. Đoạn đọc hịch của NSND Hữu Quốc thực sự chạm vào cảm xúc người nghe.

Truyền cảm hứng sống và cống hiến qua âm nhạc

Dự án âm nhạc cổ động “Tuổi trẻ Việt Nam” đánh dấu hành trình bền bỉ của ca sĩ Minh Sang với âm nhạc - một chặng đường không phô trương nhưng luôn tiến về phía trước. Bắt đầu từ Nhạc viện TPHCM đến các cuộc thi Giọng hát hay Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM năm 2007, Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TPHCM, Giọng hát Việt, X-Factor, Người kể chuyện tình, Tỏa sáng sao đôi…, Minh Sang từng bước xây dựng cho mình vị thế riêng biệt trong làng nhạc. Dẫu có thời điểm phải chững lại, nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

Hành trình hướng tiếng hát đến với cộng đồng, hát về quê hương, đất nước là một lựa chọn và là bước ngoặt của Minh Sang sau thời gian tập trung thử nghiệm, sáng tạo. Ca sĩ Minh Sang chia sẻ, sự tâm huyết theo đuổi dòng nhạc mang tính cổ động, lý tưởng, truyền cảm hứng sống và cống hiến - như thế hệ các nghệ sĩ đi trước đã từng làm nên những hành khúc thôi thúc vượt Trường Sơn của một thời khói lửa, đến những giai điệu thổi bùng tinh thần mùa hè xanh tình nguyện bao năm qua… - là tinh thần, nhiệt huyết, niềm tin và khát khao của tuổi trẻ hôm nay dấn thân vì cộng đồng, xã hội, quê hương và đất nước. Để có được thêm nhiều chất liệu sáng tác, Minh Sang học, đọc, tìm hiểu thêm các tư liệu liên quan âm nhạc dân tộc cũng như phong cách âm nhạc của người trẻ. Các ca khúc lần lượt ra đời cũng là lúc anh định vị rõ nét hơn trong dòng nhạc ngợi ca quê hương, đất nước, lý tưởng thanh niên.

Quá trình đồng hành với Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM, Minh Sang mang giọng hát đến mọi miền Tổ quốc, trình diễn cho cán bộ chiến sĩ vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo… “Lòng tự hào và biết ơn từ các chuyến đi tạo động lực để tôi cố gắng góp thêm một phần thanh âm nhỏ tôn vinh những chiến sĩ hôm qua và hôm nay. Tôi tin rằng, âm nhạc ngợi ca tình yêu đất nước và khát vọng cống hiến của người trẻ luôn có chỗ đứng, nếu người nghệ sĩ chân thành, nghiêm túc. Khán giả trẻ hoàn toàn có thể tiếp nhận những ca khúc này nếu chúng ta biết cách trình bày mới mẻ, hấp dẫn”, ca sĩ Minh Sang nói.

NSND Hữu Quốc nhận xét về ca sĩ Minh Sang: “Cậu ấy là một ca sĩ trẻ có phong thái hòa nhã với đồng nghiệp và cũng cực kỳ nghiêm túc trong thu âm, biểu diễn. Quý hơn nữa, là một ca sĩ trẻ nhưng Minh Sang lại tâm huyết chọn dòng nhạc cổ động, hướng đến tinh thần dân tộc, có ý thức kết hợp với những vốn quý để giữ gìn, lan tỏa đến thế hệ trẻ hôm nay”.

TIỂU TÂN