Sôi nổi hội thao Sức trẻ Thanh niên xung phong năm 2026

Hội thao Sức trẻ Thanh niên xung phong là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM (28-3-1976 - 28-3-2026).

Ngày 17-3, Lực lượng TNXP TPHCM tổ chức khai mạc hội thao Sức trẻ Thanh niên xung phong năm 2026.

Từ sáng sớm, khuôn viên Làng thiếu niên Thủ Đức đã ngập tràn không khí sôi nổi. Đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, các đối tượng bảo trợ xã hội cùng vận động viên, cổ động viên từ nhiều đơn vị có mặt từ sớm, tạo nên bầu không khí phấn khởi, sôi nổi. Các tiết mục văn nghệ chào mừng, biểu diễn võ thuật cùng những ca khúc về tuổi trẻ, thể thao và TNXP... làm nóng không khí lễ khai mạc.

Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước phát biểu khai mạc hội thao

Theo ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM, hội thao nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, tinh thần cống hiến, xung kích của các thế hệ TNXP Thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và các đối tượng bảo trợ xã hội tại các đơn vị.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm đến các đơn vị tham dự hội thao

Hội thao năm nay quy tụ các đơn vị thuộc Lực lượng TNXP TPHCM và một số đơn vị khách mời, với nhiều nội dung thi đấu sôi nổi như bóng đá mini, bóng chuyền, kéo co, chạy tiếp sức, nhảy bao bố và các trò chơi vận động tập thể.

Hội thao diễn ra trong không khí sôi nổi

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu được triển khai trong không khí hào hứng, sôi nổi, thể hiện tinh thần khỏe để học tập, lao động, công tác; đồng thời lan tỏa hình ảnh cán bộ, viên chức, người lao động và tuổi trẻ TNXP năng động, đoàn kết, giàu nhiệt huyết.

THU HOÀI