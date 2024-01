Hậu Giang: Bắt chủ tịch và giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng

Ngày 25-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Gia Phước - Chủ tịch Hội đồng thành viên và Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.