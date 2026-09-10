HDBank Green Marathon bước sang mùa thứ 5, nối dài hành trình xanh

Green Marathon chính thức bước vào mùa giải thứ 5, tiếp tục hành trình lan tỏa tinh thần thể thao, lối sống xanh và những giá trị tích cực đến cộng đồng. Năm 2026 cũng đánh dấu mùa thứ 3 HDBank gắn bó cùng giải, tiếp tục tạo nên HDBank Green Marathon – một điểm hẹn ngày càng quen thuộc của cộng đồng yêu chạy bộ và lối sống xanh.

Sau 4 mùa giải, Green Marathon từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong cộng đồng chạy bộ, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao, yêu thiên nhiên và mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực. Mỗi mùa giải là một hành trình mới, nơi các vận động viên cùng nhau vận động, kết nối và chinh phục những giới hạn của bản thân. Không đơn thuần là một cuộc đua, HDBank Green Marathon hướng đến một hành trình thể thao giàu ý nghĩa, nơi mỗi bước chạy không chỉ ghi dấu nỗ lực cá nhân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống xanh và trách nhiệm với cộng đồng.

Từ những bước chân xanh trên đường chạy đến “nhịp sống số” trong đời sống hằng ngày, HDBank Green Marathon 2026 cũng mở rộng câu chuyện của một giải chạy trong thời đại mới – nơi công nghệ góp phần kết nối trải nghiệm, con người và những lựa chọn sống tích cực hơn.

Với dấu mốc 5 mùa giải Green Marathon và 3 mùa liên tiếp mang dấu ấn HDBank, mùa giải 2026 tiếp tục được kỳ vọng trở thành một điểm hẹn thể thao giàu cảm xúc, nơi mỗi bước chân gặp nhau là một nhịp sống xanh được khơi mở, và những giá trị tốt đẹp được tiếp nối cho mai sau. HDBank Green Marathon 2026 – Điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số.

NGUYỄN THANH