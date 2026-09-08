OBC Holdings thay đổi nhận diện, đặt mục tiêu phát triển hơn 16.600 sản phẩm trong 10 năm

OBC Holdings vừa công bố bộ nhận diện thương hiệu mới với hai gam màu chủ đạo xanh ngọc lục bảo và vàng kim, đồng thời đặt mục tiêu phát triển hơn 16.600 sản phẩm trong 10 năm tới.

Bộ nhận diện OBC Holdings mới, xanh ngọc lục bảo và vàng kim là hai màu sắc chủ đạo

Theo doanh nghiệp, bộ nhận diện mới đánh dấu bước chuyển trong hành trình phát triển của OBC Holdings, hướng đến hình ảnh năng động, hiện đại nhưng vẫn kế thừa những giá trị nền tảng được xây dựng từ những ngày đầu.

OBC Holdings được thành lập năm 2020. Đến năm 2025, doanh nghiệp chính thức ra mắt thị trường bất động sản với dự án đầu tay A&K Tower, quy mô 1.155 căn hộ tại phường An Phú, TPHCM.

Với bộ nhận diện mới, xanh ngọc lục bảo và vàng kim được lựa chọn làm hai màu sắc chủ đạo. Trong đó, xanh ngọc lục bảo được doanh nghiệp lý giải là biểu tượng của sự khai mở, sức sống và những giá trị vẫn đang tiếp tục được khám phá. Trong khi đó, vàng kim gợi liên tưởng đến sự bền vững và những thành quả được vun đắp theo thời gian.

Hai gam màu này được OBC Holdings cho biết tiếp tục gắn với ba giá trị cốt lõi thể hiện qua tên gọi OBC: O - Outstanding sincerity (Tử tế); B - Bold commitment (Kiên định); C - Consistent foundation (Bền vững).

Phối cảnh dự án AK Tower của OBC Holdings

Ông Trần Văn Hiếu, Tổng Giám đốc OBC Holdings cho biết, bộ nhận diện mới bổ sung cho hình ảnh của “người khai ngọc” - một cách ví von về tinh thần kiên trì, tỉ mỉ và nhẫn nại trong quá trình tạo dựng giá trị. Đồng thời, nhận diện mới thể hiện định hướng theo đuổi sự mới mẻ, năng động và sẵn sàng điều chỉnh để thích ứng với xu thế thị trường.

Việc thay đổi nhận diện diễn ra trong bối cảnh OBC Holdings chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển hơn 16.600 sản phẩm trong 10 năm tới, đồng thời triển khai một loạt hoạt động giới thiệu thương hiệu và sản phẩm trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, OBC Holdings đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện tổ hợp văn phòng, nhà mẫu và khu vực đón tiếp khách hàng tại 460 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TPHCM. Đây được kỳ vọng là một trong những địa điểm phục vụ hoạt động vận hành, giới thiệu sản phẩm và kết nối khách hàng của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

XUÂN THI