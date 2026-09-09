Sáng ngày 9-9-2026, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền chính thức khởi động dự án điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Bình Điền - Long An. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi xanh của Công ty, hướng tới mục tiêu đến cuối năm 2027, nguồn điện sạch từ năng lượng mặt trời có thể đáp ứng nhu cầu điện phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phát biểu tại buổi khởi động dự án

Việc triển khai dự án thể hiện cam kết mạnh mẽ của Bình Điền trong sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính và từng bước xanh hóa hoạt động sản xuất. Qua đó, Công ty không chỉ chủ động hơn về nguồn năng lượng mà còn góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cùng đối tác Kick-off dự án năng lượng mặt trời

Một mắt xích quan trọng trong “Hành trình xanh”

Trong nhiều năm qua, Bình Điền xác định phát triển bền vững không chỉ bắt đầu từ những sản phẩm phân bón NPK bổ sung vi sinh để tái sử dụng rơm rạ hay gọi là nông nghiệp tuần hoàn góp phần làm giảm tác động đến môi trường hay các quy trình canh tác hiệu quả ngoài đồng ruộng, mà phải được thực hiện xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị, từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối và sử dụng sản phẩm. Chính vì vậy, dự án điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Bình Điền - Long An là một mắt xích quan trọng trong định hướng.

“Xanh hóa từ nhà máy đến ruộng vườn.”

Ở khâu sản xuất, Bình Điền từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, cải tiến công nghệ và giảm phát thải.

Nhà kho lắp đặt điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Phân bón Bình Điền Long An

Trên đồng ruộng, Công ty tiếp tục nghiên cứu, phát triển các giải pháp dinh dưỡng cây trồng tiên tiến như ứng dụng vi sinh vào sản phẩm, trong đó có vi sinh vật chuyên sâu có liên quan đến khí metan; hay thúc đẩy sử dụng phân bón hợp lý, cải thiện sức khỏe đất, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Hai quá trình này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, cùng hướng đến một nền nông nghiệp xanh hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn với môi trường.

Biến cam kết xanh thành hành động cụ thể

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc công ty cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi đến cuối năm 2027 bảo đảm nguồn điện sạch từ năng lượng mặt trời đáp ứng nhu cầu sản xuất của Nhà máy Bình Điền - Long An. Đây không chỉ là giải pháp về năng lượng mà còn thể hiện quyết tâm chuyển những cam kết về phát triển bền vững thành chương trình hành động cụ thể, có lộ trình và mục tiêu rõ ràng.”

“Hành trình xanh - Đất khỏe Cây trồng khoẻ” chương trình được Công ty Cổ phần phân Bón Bình Điền triển khai từ cuối năm 2025, đây là một trong những chương trình trọng điểm của chiến lược "Xanh hóa từ nhà máy đến ruộng vườn".

Thông qua dự án, Bình Điền hướng đến:

- Tăng cường sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo;

- Giảm sự phụ thuộc vào nguồn điện có mức phát thải cao;

- Tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả vận hành;

- Từng bước giảm dấu chân carbon trong hoạt động sản xuất;

- Nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu của thị trường;

- Góp phần xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.

Vì một nền nông nghiệp phát thải thấp

Từ mái nhà máy đón ánh nắng mặt trời đến những cánh đồng, vườn cây được chăm sóc bằng các giải pháp dinh dưỡng hiệu quả, Bình Điền đang từng bước nối liền sản xuất công nghiệp xanh với canh tác nông nghiệp xanh.

“Canh tác cà phê thông minh” chương trình nằm trong chiến lược dài hạn “Xanh hoá từ nhà máy đến ruộng vườn” của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Khởi động dự án điện mặt trời áp mái hôm nay là một dấu mốc mới, nhưng cũng là sự tiếp nối nhất quán của “Hành trình xanh” mà Công ty đang triển khai với phương châm:

Lấy nông dân làm trung tâm - Lấy khoa học làm nền tảng - Lấy hiệu quả của nhà nông làm thước đo - Hướng đến một nền nông nghiệp xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Với tinh thần chủ động, đổi mới và trách nhiệm, Bình Điền tiếp tục đồng hành cùng người nông dân và ngành nông nghiệp trên hành trình tạo dựng những giá trị tốt đẹp hơn cho đất, cho cây trồng, cho cộng đồng và cho các thế hệ tương lai.

BÌNH ĐIỀN - XANH HÓA TỪ NHÀ MÁY ĐẾN RUỘNG VƯỜN

Dự án điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Phân bón Bình Điền Long An do Marubeni Green Power Vietnam và Công ty CPTĐĐT Hưng Việt thi công với tổng công suất 562,32 kWp, dự kiến hoàn thành vào 20-11-2026. Đây là hạng mục đầu tiên trong lộ trình phát triển điện mặt trời áp mái của Công ty theo Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính giai đoạn 2026-2030, với mức giảm phát thải ước tính khoảng 260 tấn CO 2 e đến năm 2030.

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