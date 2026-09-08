PV Drilling vào Top 20 VNSI, Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu ESG Việt Nam 2026

Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling; HOSE: PVD) vừa được ghi danh trong Top 20 doanh nghiệp phát triển bền vững VNSI năm 2026 do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) công bố, đồng thời lọt Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu ESG Việt Nam năm 2026 do Forbes Việt Nam bình chọn. PV Drilling cũng vào Top 100 doanh nghiệp Nhà nước đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo dữ liệu thống kê từ STATE 100 năm 2026 của CafeF.

PV Drilling đẩy mạnh đầu tư giàn khoan vừa đáp ứng nhu cầu thị trường vừa thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Các ghi nhận này tiếp tục khẳng định những nỗ lực của PV Drilling trong việc tích hợp các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược phát triển bền vững, quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo HOSE, VNSI là chỉ số chứng khoán chính thức đánh giá các doanh nghiệp niêm yết có kết quả nổi bật về phát triển bền vững. Theo Quy tắc VNSI 2.0, 20 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ nhóm VN100 trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí sàng lọc và có điểm phát triển bền vững thuộc nhóm tốt nhất. Việc PV Drilling tiếp tục góp mặt trong VNSI 2026 là sự ghi nhận của thị trường đối với những nỗ lực của PV Drilling trong nâng cao chất lượng quản trị và thực hành phát triển bền vững, đồng thời góp phần gia tăng mức độ nhận diện của nhà thầu khoan dầu khí PV Drilling đối với cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Trong khi đó, Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu ESG Việt Nam 2026 do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn, với quy trình sàng lọc và rà soát hồ sơ chặt chẽ. SGS Việt Nam thực hiện đánh giá kỹ thuật độc lập trên 66 chỉ số thuộc các trụ cột môi trường, xã hội, quản trị, tài chính và tuân thủ. Forbes Việt Nam đã áp dụng 10 tiêu chí đủ điều kiện, yêu cầu doanh nghiệp đáp ứng tối thiểu 80% tiêu chí, không có vấn đề trọng yếu ảnh hưởng đến điều kiện tham gia và cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu minh chứng có khả năng kiểm chứng. Kết quả, PV Drilling đáp ứng hầu hết các tiêu chí với hệ thống chính sách, dữ liệu và những kết quả thực tiễn trong hoạt động.

Về quản trị, năm 2025, PV Drilling thành lập Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững ESG trực thuộc Hội đồng Quản trị, ban hành Khung Chính sách ESG và Mục tiêu ESG giai đoạn 2026–2030, đồng thời xây dựng Bộ chỉ số và hệ thống quản trị dữ liệu ESG thống nhất trong toàn Tổng công ty. PV Drilling cũng tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và minh bạch thông tin.

PV Drilling hưởng ứng tích cực chương trình “Vì một Việt Nam xanh”

Ở lĩnh vực môi trường, giai đoạn 2023–2025, cường độ tiêu thụ điện của PV Drilling giảm từ 425,42 xuống 239,30 kWh/tỷ đồng doanh thu; tỷ lệ thay thế đèn LED trên các giàn khoan đạt 81%, giúp tiết kiệm khoảng 1.119 tấn dầu DO mỗi năm; duy trì 100% nước thải được xử lý đạt quy chuẩn, 100% chất thải nguy hại được xử lý đúng quy định và không ghi nhận vi phạm pháp luật về môi trường trong ba năm liên tiếp.

Về xã hội, tổng số giờ đào tạo cho người lao động của PV Drilling tăng từ 43.716 lên 70.424 giờ trong giai đoạn 2023-2025; tỷ lệ người lao động tiếp tục gắn bó đạt 91% và tỷ lệ lao động địa phương đạt 84%. Giá trị đầu tư CSR tăng từ 1,4 tỷ đồng lên 30,2 tỷ đồng, và ngân sách trồng rừng đạt 959 triệu đồng.

PV Drilling tài trợ nhiều phòng học STEM và các công trình xây dựng trường học, nhà đại đoàn kết tại nhiều địa phương, góp phần phát triển cộng đồng

Đáng chú ý, các kết quả ESG được triển khai song hành với hiệu quả kinh doanh. Giai đoạn 2023–2025, doanh thu hợp nhất của PV Drilling tăng từ 5.804 tỷ đồng lên 11.553 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng từ 658 tỷ đồng lên 1.386 tỷ đồng, và đóng góp ngân sách nhà nước năm 2025 hơn 1.000 tỉ đồng. Hiệu suất hoạt động giàn khoan duy trì khoảng 99,9%, cho thấy ESG đang ngày càng trở thành một động lực tạo giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh của PV Drilling.

Việc PV Drilling tiếp tục nằm trong nhóm 20 Doanh nghiệp niêm yết đáp ứng tốt nhất các tiêu chí về ESG của HOSE và Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu ESG Việt Nam năm 2026, một lần nữa minh chứng hiệu quả khi PV Drilling tích hợp ESG vào chiến lược phát triển bền vững, quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo dữ liệu thống kê từ STATE 100 năm 2026 của CafeF mới công bố, PV Drilling vào Top 100 doanh nghiệp Nhà nước đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam, theo số liệu mà các doanh nghiệp đã thực nộp trong năm tài chính 2025. PV Drilling có tên trong danh sách 71/100 doanh nghiệp thực nộp trên 1.000 tỉ đồng. PV Drilling tiếp tục khẳng định vai trò và những đóng góp tích cực đối với ngân sách quốc gia, khi 6 tháng đầu năm 2026, nộp ngân sách đạt 879 tỉ đồng.

NGUYỆT ÁNH