Thông tin kinh tế

Cathay tung loạt ưu đãi vé máy bay nhân kỷ niệm 80 năm thành lập

Hãng hàng không Cathay Pacific vừa triển khai chương trình “Cathay AnniFAREsary” với nhiều ưu đãi vé máy bay, điểm thưởng Asia Miles và đặc quyền dành cho hội viên trong tháng 9-2026.

Cathay tung loạt ưu đãi vé máy bay nhân kỷ niệm 80 năm thành lập

Theo đó, trong suốt tháng 9-2026, Cathay Pacific áp dụng giá vé ưu đãi trên nhiều hạng khoang cho hơn 50 điểm đến trong mạng lưới đường bay của hãng, với thời gian khởi hành đến hết tháng 8-2027.

Đáng chú ý, từ ngày 1 đến 15-9, hội viên Cathay có thể nhận các ưu đãi giảm giá khi đặt vé trên website của hãng. Cụ thể, chương trình giảm 80 USD cho một số hành trình đến Hồng Kông, Đông Bắc Á và Trung Quốc đại lục, áp dụng cho các chuyến bay từ ngày 15-9 đến 10-12-2026, giới hạn 80 giao dịch đầu tiên. Với một số điểm đến tại Bắc Mỹ, châu Âu, Australia và New Zealand, mức giảm lên đến 108 USD, áp dụng cho 20 giao dịch đầu tiên.

Ngoài ra, khách hàng còn được giảm 28% cho vé hạng phổ thông trong lần đặt tiếp theo, áp dụng cho các chuyến bay từ ngày 8-1 đến 23-5-2027.

Dịp này, hội viên đủ điều kiện có cơ hội nhận tối đa 1.946 điểm Asia Miles, trong đó hội viên mới đăng ký được cộng thêm 1.080 điểm. Chương trình cũng áp dụng một số ưu đãi mua sắm và giảm giá tại các đối tác bán lẻ ở Hồng Kông.

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