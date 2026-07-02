HDBank: Mang tên TP.HCM, mang theo khát vọng vươn xa

Là ngân hàng duy nhất mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, HDBank không chỉ mang trong mình niềm tự hào về thành phố mang tên Bác mà còn gắn bó với hành trình phát triển của đô thị đầu tàu kinh tế cả nước.

Từ những năm đầu Đổi mới đến kỷ nguyên số hôm nay, mỗi bước chuyển mình của HDBank đều gắn với khát vọng phát triển, đổi mới và hội nhập của thành phố.

Saigon Marina IFC - tòa tháp biểu tượng mới của TP.HCM, nơi HDBank hiện diện, rực sáng trong đêm 30/4/2026, khắc họa diện mạo của một đô thị tài chính hiện đại và hội nhập

Ngân hàng duy nhất mang tên Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm TP. Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nửa thế kỷ qua, thành phố luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Trong dòng chảy ấy, HDBank - một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lâu đời của Việt Nam và là ngân hàng duy nhất mang tên TP.HCM, đã lớn lên cùng thành phố, đồng hành với nhiều dấu mốc phát triển quan trọng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Thành lập năm 1990 với tên gọi Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM, HDBank ra đời mang sứ mệnh đồng hành cùng công cuộc phát triển đô thị, góp phần tạo dựng những nền tảng tài chính cho sự phát triển của thành phố trong thời kỳ Đổi mới.

Nếu TP.HCM được biết đến bởi tinh thần năng động, tiên phong, cởi mở và dám đổi mới, thì HDBank cũng từng bước hình thành bản sắc phát triển từ chính tinh thần ấy.

Năm 2011, HDBank chính thức đổi tên từ Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM thành Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM. Không chỉ là sự thay đổi về tên gọi, đó còn là dấu mốc chiến lược, thể hiện khát vọng trở thành một định chế tài chính hiện đại, phát triển trên phạm vi toàn quốc và từng bước hội nhập quốc tế, trong khi vẫn gìn giữ niềm tự hào mang tên thành phố.

Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đại diện HD Financial Group, với HDBank là ngân hàng thương mại trọng tâm, đón chứng nhận thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, đồng hành cùng TP.HCM và Đà Nẵng trên hành trình vươn tầm tài chính quốc tế

Lớn lên cùng những bước chuyển mình của thành phố

Sau cột mốc đổi tên, HDBank bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ.

Năm 2013, HDBank là ngân hàng đầu tiên tự nguyện nhận sáp nhập DaiABank. Cùng năm, ngân hàng mua lại SGVF từ Tập đoàn Société Générale (Pháp) và phát triển thành HD SAISON - một trong những công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam.

Những bước đi chiến lược đó đặt nền móng cho mô hình tăng trưởng đa trụ cột, đồng thời mở rộng năng lực cạnh tranh và hệ sinh thái tài chính toàn diện của HDBank.

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, TP.HCM cùng Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và các đại biểu tại Lễ khánh thành Saigon Marina IFC - một trong những công trình tiêu biểu mở ra không gian phát triển mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa TP.HCM trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế

Không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh, HDBank còn đồng hành cùng nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Một dấu ấn tiêu biểu là việc tham gia triển khai thành công hệ thống giao dịch mới cho HOSE năm 2021, góp phần tháo gỡ tình trạng nghẽn lệnh kéo dài, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo tiền đề cho hạ tầng giao dịch hiện đại của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngân hàng cũng tiên phong phát triển các giải pháp tài chính số, thanh toán hiện đại, đồng hành cùng quá trình xây dựng kinh tế số, thị trường vốn và hệ sinh thái fintech của thành phố.

Riêng giai đoạn 2019-2025, HDBank đã đóng góp hơn 17.600 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Song song với đó là nhiều chương trình an sinh xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao và phát triển cộng đồng tại TP.HCM.

Đồng hành cùng TP.HCM trong kỷ nguyên số

Nếu giai đoạn trước là hành trình mở rộng quy mô, thì giai đoạn 2025-2026 đánh dấu bước phát triển mới của HDBank với ba trụ cột: tăng trưởng tài chính, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của HDBank vượt 931.000 tỷ đồng, tăng hơn 33%; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 21.300 tỷ đồng; ROE đạt 25,3%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống.

Song song với tăng trưởng, HDBank đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái tài chính số.

Galaxy Innovation Hub - không gian hội tụ các tập đoàn công nghệ và đổi mới sáng tạo, nơi HDBank cùng hệ sinh thái góp phần kiến tạo những động lực mới cho TP.HCM trong kỷ nguyên số

Sau khi tiếp nhận DongA Bank theo chủ trương tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, HDBank đã chuyển đổi ngân hàng này thành Vikki Digital Bank. Không chỉ mở ra một mô hình ngân hàng số thế hệ mới, đây còn là sự tiếp nối một thương hiệu ngân hàng từng gắn bó với sự phát triển của TP.HCM hơn ba thập kỷ, trên nền tảng công nghệ và tư duy đổi mới.

Đoàn tàu Metro mang nhận diện thương hiệu Vikki Digital Bank - hình ảnh biểu trưng cho một nhịp sống mới của TP.HCM, nơi hạ tầng hiện đại và tài chính số cùng song hành, góp phần kiến tạo một đô thị năng động, thông minh và kết nối

Ngân hàng số hướng tới thế hệ khách hàng trẻ, người dùng số và hộ kinh doanh, góp phần hình thành một nhịp sống tài chính số hiện đại, năng động, từ TP.HCM lan tỏa tới nhiều địa phương trên cả nước.

Một dấu mốc chiến lược khác là việc HDBank hiện diện tại Saigon Marina IFC - trung tâm của khu vực được định hướng phát triển thành Trung tâm Tài chính Quốc tế của TP.HCM. Cùng với Galaxy Innovation Hub tại Khu Công nghệ cao, đây là những mảnh ghép quan trọng trong chiến lược kết nối tài chính, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Từ niềm tự hào tên gọi đến khát vọng vươn xa

Hơn ba thập kỷ qua, HDBank nhiều lần chuyển mình, mở rộng quy mô và hệ sinh thái hoạt động. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi: cái tên HDBank luôn gắn với TP.HCM - nơi khởi nguồn, cũng là lời nhắc về trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Từ niềm tự hào mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, HDBank đang tiếp tục viết tiếp hành trình của mình bằng tinh thần đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn xa

Lãnh đạo HDBank chia sẻ: “TP.HCM là nơi HDBank khởi đầu hành trình của mình. Hôm nay, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, cùng kiến tạo những giá trị mới cho cộng đồng và từng bước đưa một ngân hàng Việt Nam tự tin vươn ra khu vực và thế giới”.

Sau 36 năm phát triển, HDBank hôm nay đã trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu Việt Nam với 380 điểm giao dịch ngân hàng, 28.000 điểm giao dịch tài chính cùng hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại, phục vụ khoảng 25 triệu khách hàng.

Từ niềm tự hào mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, HDBank đang tiếp tục viết tiếp hành trình của mình bằng tinh thần đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn xa. Đó cũng là cách ngân hàng lan tỏa những giá trị của thành phố mang tên Bác - năng động, tiên phong, nhân văn - đồng thời góp phần khẳng định vị thế của một định chế tài chính Việt Nam trên hành trình hội nhập khu vực và quốc tế.

PHAN TÚ