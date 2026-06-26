Hệ thống phòng khám ACC kỷ niệm “20 năm chuyển động cùng Việt Nam”

Hệ thống Phòng khám Chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ (ACC) vừa tổ chức sự kiện kỷ niệm 20 năm hoạt động tại Việt Nam, đánh dấu hành trình bền bỉ đồng hành cùng sức khỏe vận động của người Việt.

Với chủ đề “20 năm chuyển động cùng Việt Nam”, sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường ACC đưa mô hình chăm sóc cơ xương khớp theo hướng bảo tồn, không xâm lấn đến gần hơn với cộng đồng. Đây cũng là cột mốc khẳng định vị thế “Expert in Motion – Chuyên gia về chuyển động”, được ACC xây dựng trên nền tảng chuyên môn quốc tế, mô hình điều trị toàn diện và cam kết đồng hành cùng người bệnh trong hành trình phục hồi vận động, duy trì chất lượng sống lâu dài.

ACC đã từng bước mở rộng thành hệ thống 3 phòng khám tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, với đội ngũ hơn 50 bác sĩ và kỹ thuật viên đã đồng hành cùng hơn 100.000 bệnh nhân ở nhiều độ tuổi và nhu cầu khác nhau.

Song song với hoạt động chuyên môn, ACC tích cực nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua hội thảo sức khỏe, sự kiện thể thao và các chương trình tầm soát bàn chân bẹt, cong vẹo cột sống cho trẻ em tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Những hoạt động này góp phần lan tỏa cách tiếp cận chủ động trong chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp – cột sống từ sớm.

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