Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 được vinh danh trong Diễn đàn kinh tế ASEAN

Vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế ASEAN lần thứ 6 với chủ đề "Hội nhập kinh tế ASEAN trong kỷ nguyên vươn mình" tại Singapore, Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 đã vinh dự đạt được giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025.

Diễn đàn kinh tế ASEAN là sự kiện thường niên uy tín, được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên và quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia... Các lĩnh vực tham gia rất đa dạng, bao gồm: tài chính ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí, chuyển đổi số, điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), dược phẩm, mỹ phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa, du lịch và dịch vụ, y tế, xuất nhập khẩu, logistic...

Các doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh trong Diễn đàn kinh tế ASEAN lần thứ 6 với chủ đề "Hội nhập kinh tế ASEAN trong kỷ nguyên vươn mình" tại Singapore

Trong khuôn khổ diễn đàn diễn ra chương trình vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiên phong trong thúc đẩy bình đẳng cơ hội kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của một nền kinh tế đa dạng, bền vững và hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế - xã hội - môi trường.

Các hạng mục giải thưởng bao gồm: Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN - ASEAN Typical Enterprises Award; Thương hiệu xanh ASEAN - ASEAN Green Brands Award; Thương hiệu/ Sản phẩm nổi tiếng ASEAN - ASEAN Renowned Brands/ Products Award; Nhà Lãnh đạo/ Doanh nhân giỏi ASEAN - ASEAN Exceptional Entrepreneurs/ Leaders Award.

Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 được vinh danh top 3 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế ASEAN lần thứ 6, Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 đã vinh dự vào top 3 Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025.

Đại diện Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi được vinh danh trong top 3 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025. Giải thưởng này không chỉ ghi nhận nỗ lực của đội ngũ, mà còn khẳng định giá trị mà thương hiệu mang lại: một hệ thống chăm sóc sức khỏe nhi khoa toàn diện, chuẩn mực và giàu tính nhân văn. Chúng tôi luôn mong muốn đồng hành cùng phụ huynh để trẻ em được khởi đầu khỏe mạnh, tương lai vững bền, và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp này đến cộng đồng ASEAN".

Đại diện Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 trong buổi lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025

Hệ thống Y tế 315 là mô hình y tế tư nhân có hệ sinh thái lớn, phủ khắp TPHCM và các tỉnh thành trong cả nước. Đến nay, hệ thống với 5 chuỗi phòng khám chuyên khoa Nhi đồng 315, Tiêm chủng nhi 315, Phụ sản 315, Mắt 315, Tim mạch – Tiểu đường 315 với hơn 160 phòng khám, dự tính sẽ tăng lên 250 phòng khám, chi nhánh khắp cả nước. Trong định hướng chiến lược tầm nhìn đến 2030, Hệ thống Y tế 315 sẽ vận hành thêm nhiều bệnh viện chuẩn quốc tế với các chuyên khoa nhi , phụ sản, đa khoa và ung bướu cùng hơn 300 phòng khám và 3 trường đại học chuyên ngành.

Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 là thương hiệu tiên phong trong chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Việt Nam, với định hướng phát triển bền vững, chuyên môn cao, dịch vụ thân thiện và đang khẳng định vị thế hàng đầu trong chăm sóc sức khỏe nhi khoa. Hệ thống chú trọng chăm sóc toàn diện từ khám chữa bệnh, nâng cao thể chất – tinh thần cho trẻ. Hiện tại, hệ thống có mạng lưới rộng khắp với hơn 100 cơ sở tại 30 tỉnh thành, phục vụ hơn 3,5 triệu lượt trẻ thăm khám mỗi năm.

Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 cung cấp dịch vụ nhi khoa toàn diện, bao gồm: Khám chuyên khoa (hô hấp, tiêu hóa, da liễu, sơ sinh…); Tiêm chủng an toàn, đầy đủ vắc-xin; Tư vấn dinh dưỡng, phát triển thể chất – tinh thần; Ứng dụng công nghệ y tế hiện đại, rút ngắn thời gian chờ và quản lý hồ sơ sức khỏe tối ưu.

Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 có mạng lưới rộng khắp với hơn 100 cơ sở tại 30 tỉnh thành, phục vụ hơn 3,5 triệu lượt trẻ thăm khám mỗi năm

Giải thưởng ASEAN Award 2025 là sự ghi nhận cam kết phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo tiêu chuẩn quốc tế của Hệ thống Y tế 315 nói chung và Nhi đồng 315 nói riêng. Giải thưởng là nguồn động viên to lớn để tập thể bác sĩ, y tá, điều dưỡng, nhân viên y tế và toàn thể cán bộ công nhân viên của Hệ thống Y tế 315 tiếp tục phấn đấu nâng cao hiệu quả và sự an tâm hài lòng của mọi gia đình, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng, bền vững của TPHCM, Việt Nam và cộng đồng ASEAN.