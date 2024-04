HIFF ngày 8-4: Bàn chuyện tương lai điện ảnh

Cả hai sự kiện đều được tổ chức tại Thiskyhall Sala (10 Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM). Trong đó, Hội thảo "Tương lai điện ảnh Đông Nam Á" bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút sáng 8-4 có sự góp mặt của đông đảo các lãnh đạo, các nhà làm phim và chuyên gia trong khu vực.

Hội thảo về Tương lai điện ảnh Đông Nam Á hứa hẹn nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, tại HIFF, điện ảnh Đông Nam Á được lựa chọn là tiêu điểm với giải thưởng cao nhất. Ban tổ chức cho biết, hạng mục Phim Đông Nam Á là bệ phóng dành riêng cho nền điện ảnh sôi động và đa dạng đang vươn lên từ khu vực Đông Nam Á.

Hạng mục này tôn vinh những tiếng nói độc đáo, bức tranh văn hóa phong phú và những câu chuyện hấp dẫn của các nhà làm phim Đông Nam Á, là ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào kho báu điện ảnh của khu vực năng động này.

Tiếp ngay sau đó, từ 14 giờ đến 16 giờ 30 là hội thảo “Hoạt hình và Kỹ xảo Việt Nam - Cơ hội thị trường toàn cầu” không chỉ nêu ra bức tranh thực tại, thế mạnh, tiềm năng mà cả thách thức và cơ hội đối với đội ngũ làm phim Việt.

Hoạt động của Chợ dự án, Vườn ươm kịch bản, Triển lãm nội dung... cũng sẽ được tiếp tục với những buổi trò chuyện, thảo luận chuyên sâu cùng sự đồng hành của các nhà làm phim tên tuổi.

Chiếu phim tại Công viên điện ảnh (CinePark) cũng là hoạt động hấp dẫn trong ngày. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ngày 8-4, các suất chiếu phim cũng trải dài từ 9 giờ và kéo dài đến 21 giờ 30 với việc trình chiếu nhiều phim Việt Nam và nước ngoài: Frau, Wonderland, Scandal - Bí mật thảm đỏ, Quỷ cẩu, Be with me, Oasis of now, It's Okay, The Good, The Bad and The Weird...

Tại Công viên điện ảnh sẽ có hoạt động giao lưu đoàn làm phim Kẻ đào mồ cùng đạo diễn, diễn viên Công Hậu, diễn viên Trương Thị May, Đức Hải và trình chiếu bộ phim Wolfoo và Hòn đảo kỳ bí.

Điểm nhấn đặc biệt khác trong ngày 8-4 là buổi công chiếu toàn cầu (world premiere) bộ phim tài liệu dài 73 phút Dearest Viet do Nhật Bản và Singapore đồng sản xuất lúc 19 giờ tại Nhà hát TPHCM.

Buổi ra mắt toàn cầu bộ phim Dearest Viet cũng nhận được nhiều sự quan tâm

Bộ phim của đạo diễn Kohei Kawabata về Nguyễn Đức - người em trong ca tách mổ cặp song sinh nổi tiếng. Cuộc phẫu thuật tách rời của họ từng được truyền hình khắp Việt Nam và Nhật Bản. Tuy nhiên, sau đó có rất ít thông tin về cuộc sống và những khó khăn của Đức ngày hôm nay.

Phim nằm trong hạng mục Bức tranh điện ảnh thế giới và không tham gia tranh giải. Buổi trình chiếu này cũng nằm trong sự kiện Đêm gala Nhật Bản trong khuôn khổ HIFF 2024.

VĂN TUẤN