Hò Dô 2023 bùng nổ, thu hút 200.000 khán giả

Khoảng 200.000 khán giả đã đến với 3 ngày HOZO Super Fest. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mở màn đêm hội, những nhóm nhạc xuất sắc của cuộc thi tuyển chọn Cảm Hứng Hò Dô đã hội tụ trên sân khấu HOZO Super Fest và mang đến cho khán giả những set nhạc lôi cuốn, trước khi đón chờ thời khắc quan trọng của lễ trao giải.

Nhóm nhạc Nhân Dạng đưa khán giả đi từ những thanh âm du dương đến những khúc nhạc cao trào, bùng nổ: Dù mai sau, Hình hài, Dưới đáy giếng, Đêm nay, Lần này em hứa… Nhóm nhạc Jaigon Orchestra với ca khúc Người yêu cũ, Ánh sáng, Media, Chơi đi!Chơi!Đi chơi!…

Giải quán quân (100 triệu đồng) từ Quỹ Hỗ trợ văn hóa của thành phố, cùng giấy chứng nhận và cúp lưu niệm thuộc về Jaigon Orchestra; Giải nhì và giải ba (giá trị giải thưởng tương đương 30 triệu đồng và 20 triệu đồng), lần lượt gọi tên Nhân Dạng và NOFF.

Jaigon Orchestra

Nhân Dạng

Tiếp nối đêm nhạc, ban nhạc mang phong cách metal rock - Vortexx “xé toạc” màn đêm với những âm thanh mạnh mẽ, khuyếch đại khắp không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi trong màn trình diễn đầy nội lực qua 6 ca khúc: Mặt trời đã khuất, Linh hồn vỡ nát, Ngày hôm qua, Lạc lối, Bước chân thời gian và Sự sống.

Với nguồn năng lượng mạnh mẽ được khai phá bởi thanh âm vocal trầm đục, gào thét đan xen những nhịp chuyển dồn dập của guitar và trống, âm nhạc của Vortexx chứa đựng chút cuồng loạn nhưng vẫn có chiều sâu bởi ca từ dung dị, dễ dàng đánh thức mọi cung bậc cảm xúc.

Vortexx

Đại diện đến từ đất nước Tây Ban Nha - nhóm nhạc El Pony Pisador mở màn set diễn của mình bằng tiết mục hoà tấu các loại nhạc cụ đầy ấn tượng.

Những bản nhạc dân gian mang màu sắc tươi vui như: Dolores, Lime scurvy, Sam's gone away, Vila de su, The Leaving of Liverpool, All for me grog, Tarantella… được các chàng trai thể hiện đầy mê say.

Nhóm nhạc El Pony Pisador

Về phía Da LAB, nhóm gửi lời chào bằng ca khúc Thức giấc để rồi sau đó cùng khán giả chill hết mình với các loạt hit như: Thanh Xuân, Từ ngày em đến, Chạy khỏi thế giới này, Con cá con chim, 2 ngày 1 đêm, Bầu trời mới, Gác lại âu lo, Bài ca tuổi trẻ, Một nhà.… Ban nhạc còn mang đến ca khúc mới toanh Phù Du ngay trên sân khấu HOZO Super Fest.

Da LAB. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không thể không nhắc đến tiết mục được đón chờ nhất trong 3 đêm diễn là “Love cam” (tạm dịch Camera tình yêu). Trong đêm diễn cuối cùng, có màn cầu hôn bất ngờ giữa 2 vị khán giả. Khi camera vừa lia đến, bạn nam mở ngay chiếc hộp bé xinh trong tay bất ngờ quỳ gối nói lời yêu thương với bạn nữ trước sự hò reo, phấn khích của khán giả xung quanh. Thật may mắn cho cặp đôi, bạn nữ “Say yes!".

Thu Minh khiến hàng ngàn người không ngừng nhún nhảy với loạt ca khúc: Đường cong, Hot, Bay, Bóng mây bên thềm, I Am Diva… Cô dường như “đốt cháy” khán giả và để lại dấu ấn đặc biệt trong mắt bè bạn quốc tế.

Trong màn giao lưu giữa set nhạc, nữ ca sĩ đã mời lên sân khấu một khán giả nhí đặc biệt và cô bất ngờ tiết lộ đây chính là con trai mình – bé Gấu. Đây là lần đầu tiên Thu Minh công khai con trai với hàng ngàn khán giả.

Hò Dô 2023 là lần đầu tiên Thu Minh mang con trai lên sân khấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bữa đại tiệc âm thanh ánh sáng “Lighting show” cùng với sự xuất hiện headliner - “ông hoàng dòng nhạc Future House” DJ Don Diablo đã khép lại đêm diễn cuối của HOZO Super Fest.

DJ Don Diablo

DJ Don Diablo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sân khấu ấn của tượng Hò Dô 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HOZO Super Fest 2023 có sự tham gia trình diễn của hơn 100 nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đến từ đa châu lục, từ Á, Âu, châu Mỹ đến châu Phi. Sau 3 ngày đêm xuyên suốt, Ban tổ chức Hò Dô 2023 ghi nhận sự kiện đã thu hút được 200.000 lượt khán giả tham gia, bao gồm cả khu vực sân khấu chính, sân khấu tài năng Nguyễn Huệ và các hoạt động trải nghiệm, ẩm thực vui chơi diễn ra song song.

TIỂU TÂN