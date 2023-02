Hỗ trợ 100 triệu đồng cho con của thiếu tá công an hy sinh

Công an tỉnh Đồng Tháp cùng với Công an huyện Lấp Vò đã đến trao bảng tượng trưng 100 triệu đồng cho con của Thiếu tá Hồ Tấn Dương, người đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngày 16-2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị cùng với Công an huyện Lấp Vò vừa đến trao bảng tượng trưng 100 triệu đồng cho cháu Hồ Gia Bảo (8 tuổi) là con của Thiếu tá Hồ Tấn Dương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma tuý (Công an huyện Lấp Vò), đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Số tiền được lãnh đạo, chỉ huy và tập thể cán bộ chiến sĩ nhóm điều tra Khối thi đua Cảnh sát nhân dân tự nguyện quyên góp và gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Đồng Tháp.

Khi cháu Hồ Gia Bảo đủ 18 tuổi sẽ trao trực tiếp 1 lần gồm tiền vốn và tiền lãi. Hoạt động trên nhằm chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ gia đình Thiếu tá Hồ Tấn Dương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước đó, Hội Phụ nữ cơ sở Xây dựng lực lượng (Công an tỉnh Đồng Tháp) cũng đã đến thăm, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn năm 2023 cho cháu Hồ Gia Bảo và tặng 1 phần quà cùng tiền mặt cho cháu Hồ Minh Thư (5 tuổi, con Thiếu tá Hồ Tấn Dương).

Hội đã ân cần động viên thăm hỏi, mong muốn gia đình tiếp tục chăm lo 2 cháu được phát triển toàn diện, trở thành công dân tốt, cống hiến cho quê hương, đất nước.