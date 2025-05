Ấm áp những ngôi nhà mới

Với mong muốn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà ấm áp, lực lượng công an các cấp đã tham gia giúp đỡ. Nhờ đó, hàng ngàn hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở, từ đó giúp họ an cư.

Bỏ tiền túi xây nhà cho người nghèo

Những tháng đầu năm 2025, nhiều tỉnh thành đang dồn lực triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát với sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó có ngành công an. Bằng nhiều cách hỗ trợ khác nhau, các chiến sĩ công an đã giúp người nghèo sở hữu được những căn nhà ấm áp, sống hạnh phúc bên người thân.

Tại xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), câu chuyện Thiếu tá Lê Đình Hải, Trưởng Công an xã Ia Mrơn bỏ tiền túi 80 triệu đồng để xây nhà giúp đỡ cho hộ bà Kpă H’Quế (thôn Ma San, xã Ia Mrơn) khiến nhiều người nể phục bởi tấm lòng nhân ái. Bà H’Quế bị tàn tật, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Căn nhà cũ của bà đã quá xập xệ, không thể ở. Chứng kiến cuộc sống khốn khó của bà, Thiếu tá Hải bàn với gia đình về việc sẽ xây nhà, giúp bà H’Quế có chỗ an cư. Ý tưởng này nhanh chóng được mọi người trong gia đình ông ủng hộ.

Trung tướng Phạm Thế Tùng (giữa) trao chìa khóa tượng trưng cho các hộ dân ở Gia Lai được Bộ công an hỗ trợ nhà ở vào tháng 2-2025

Tháng 2-2025, căn nhà được chính thức khởi công xây dựng. Ngoài hỗ trợ kinh phí, Thiếu tá Lê Đình Hải còn huy động các cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngày công và trực tiếp giám sát, theo dõi tiến độ xây dựng. Căn nhà hoàn thành và bàn giao 1 tháng sau đó. Giờ đây, căn nhà trở thành mái ấm của bà H’Quế cùng 3 người thân. Ngoài giúp đỡ hộ bà H’Quế, Thiếu tá Hải còn hỗ trợ một phần kinh phí cho một hộ dân khác xây dựng nhà ở.

Nói về việc xây nhà cho hộ nghèo, Thiếu tá Lê Đình Hải cho biết: “Quá trình công tác tại địa bàn, tôi nhận thấy gia đình bà H’Quế rất khó khăn. Bản thân tôi dù không giàu có nhưng với mong muốn bà có tổ ấm vững chãi, tôi quyết định góp tiền giúp bà xây nhà. Ngày bàn giao nhà cho bà H’Quế, tôi rất vui, hạnh phúc vì đã góp phần nhỏ giúp hộ nghèo an cư. Tôi mong căn nhà sẽ giúp bà vơi bớt khó khăn, sống hạnh phúc bên người thân”.

Tại xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2023-2025, với mong muốn xây tổ ấm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, Trung úy Lê Tuấn Thành (Công an xã Hra) đã kêu gọi các mạnh thường quân chung tay đóng góp xây mới và sửa chữa 4 căn nhà cho 4 hộ dân. Tổng kinh phí xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà gần 300 triệu đồng. “Bây giờ, thấy các hộ dân dọn vào ngôi nhà mới ấm cúng, tôi cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc vì đã chung tay góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Trung úy Thành nói.

Trong 4 hộ dân được Trung úy Lê Tuấn Thành kêu gọi mạnh thường quân xây dựng nhà ở, có hộ anh Ninh (thôn Kdung, xã Hra). Trước đó, căn nhà cũ của anh Ninh được dựng tạm bợ bằng tre nứa, mái lợp tôn, lâu ngày đã hư hỏng, mục nát. Năm 2024, anh Ninh được Trung úy Thành kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà. Nhờ đó, gia đình anh Ninh hiện đã sở hữu được căn nhà xi măng kiên cố. “Gia đình tôi đang ở trong căn nhà mới. Căn nhà rất khang trang, gia đình tôi không còn nỗi lo nhà sập khi mưa to gió lớn. Gia đình biết ơn lực lượng công an đã hỗ trợ nhà ở”, anh Ninh nói.

Vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân

Tại Gia Lai, Kon Tum, trong năm 2025, Bộ Công an đã tham gia hỗ trợ các địa phương trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, tại Kon Tum, Bộ Công an hỗ trợ 84 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 1.400 căn nhà tạm trên địa bàn. Còn tại Gia Lai, vào tháng 2, Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và bàn giao 231 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ bàn giao kinh phí 231 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai vào tháng 2 vừa qua, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, bộ đang khẩn trương phối hợp hiệu quả với tỉnh Gia Lai thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trên tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ công an trên cả nước đã đóng góp kinh phí 231 tỷ đồng ủng hộ chương trình. Trung tướng Phạm Thế Tùng bày tỏ tin tưởng với sự chung tay góp sức, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Gia Lai sẽ sớm hoàn thành, đạt hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, năm 2025, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo; xác định có 8.485 hộ đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 459 tỷ đồng. Trong số đó, Bộ Công an đóng vai trò nòng cốt, hỗ trợ 231 tỷ đồng. Tỉnh cam kết sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ của Bộ Công an một cách hiệu quả nhất.

HỮU PHÚC