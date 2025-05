Trao tiền hỗ trợ đợt 2 đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Gia đình ông Ksor Soai tiếp nhận tiền hỗ trợ đợt 2 từ bạn đọc Báo SGGP

Báo SGGP vừa trao 3,5 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ đợt 2 đến gia đình ông Ksor Soai (thôn Plei Tel A, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Ông Ksor Soai có 4 người con, trong đó 2 người con nhỏ là Kpă Tam (sinh năm 2008) và Kpă H’Duyên (sinh năm 2003) mắc bệnh não úng thủy. Phần đầu của 2 em to bất thường, cơ thể yếu ớt. Gia cảnh khó khăn khiến việc chữa trị gặp khó.

Trong quá trình làm công tác dân vận, Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện hoàn cảnh khó khăn nói trên, đã nhanh chóng kết nối với Báo SGGP. Như vậy, qua 2 đợt hỗ trợ, bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Ksor Soai 21,5 triệu đồng.

Tiếp nhận hỗ trợ, gia đình ông Ksor Soai cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ, đồng thời cho biết, số tiền hỗ trợ đã giúp gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho các con.

Báo SGGP tiếp tục trao 7 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ đợt 2 cho gia đình cháu Lê Ngọc Bảo An (xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai).

Bảo An mắc bệnh ung thư máu. 7 tháng qua, gia đình đưa cháu xuống TPHCM điều trị. Tuy nhiên, kinh phí gia đình đã cạn kiệt, việc điều trị có nguy cơ bị gián đoạn. Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã kết nối hoàn cảnh khó khăn của cháu Bảo An đến với Báo SGGP. Qua 2 đợt hỗ trợ, bạn đọc báo hỗ trợ gia đình 32 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Phúc, mẹ cháu Bảo An cho biết, thời gian qua, cháu Bảo An được Báo SGGP và bạn đọc quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ. Đây là sự giúp đỡ quý giá, tiếp thêm nguồn lực cho gia đình trong hành trình chữa bệnh cho cháu Bảo An.

HỮU PHÚC